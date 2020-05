Pomješali pacijentkinje: Staricu negativnu na koronu ostavili na infektivnoj, a zaraženu vratili u dom

Svašta može da se desi u opštem haosu kada nagrne veliki broj pacijenata sa korona virusom, pa čak i da se u bolnici pomiješaju oni koji su zaraženi opasnim virusom, sa onima koji to nisu. A upravo se to desilo u Splitu.

Radnici bolnice Križine, kako piše “Slobodna Dalmacija“, prije nekoliko dana je zaraženu korisnicu Doma za stara lica iz bolnice vratila u dom, dok su zdravu korisnicu doma, bez zaraze korona virusom, ostavili na Križinama. Ovu informaciju potvrdilo je za “Slobodnu Dalmaciju” više nezavisnih izvora iz KBC Split.

Ovu informaciju na današnoj konferenciji za medije Vanrednog štaba Splitsko-dalmatinske županije potvrdio je i prvi čovjek splitskog KBC Julije Meštrović.

– To je tačno, to se i dogodilo. Moramo znati da su moguće neusklađenosti u prenosu informacija, pogotovo ako postoji komunikacija na više nivoa kao što se to ovdje događa i tako se dogodilo. Međutim, zahvaljujući našim standardnim operativnim postupcima koje imamo dogovorene zajedno s drugim ustanovama, a ovdje je to i Dom u Vukovarskoj, nije bilo nikakve štete. Žao mi je, ali sve se završilo u najboljem redu – rekao je Meštrović.

Evo šta se zapravo dogodilo prema svjedočenju izvora “Slobodne Dalmacije”: Prošle nedjelje, dvije su korisnice, u isto vrijeme iz doma u Vukovarskoj ulici zbog sumnje na korona virus prebačene na Križine te su obe smještene unutar respiratornog centra.

Obje su testirane, a nakon što su stigli njihovi nalazi pokazalo se kako je jedna od njih pozitivna na koronu, a druga je negativna. Ona sa negativnim nalazima je bila za otpust, a druga, sa pozitivnim na korona virus, trebala je ostati u bolnici.

Pacijentkinja otpuštena iz bolnice vraćena je u dom, njeno otpusno pismo predato je nadležnima u domu, ali je onda uslijedio pravi šok. Pogledavši papire, radnici Doma za stara lica shvatili su da ime na otpustnom listu ne odgovara pacijentkinji vraćenoj iz bolnice i da je u dom zapravo prebačena osoba zaražena korona virusom.

Gospođu su vratili nazad na Križine, a zdravu korisnicu doma, bez korona virusa u Vukovarsku ulicu.

Greška se po svemu sudeći dogodila zbog njihovih prezimena. Naime, obje korisnice doma u Vukovarskoj imaju isto prezime, što je vjerovatno i bio razlog koji je doveo do ove neugodne situacije.

loading...

Facebook komentari