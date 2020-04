Uhapšen Darko Lazić

Policija je danas oko 13 sati u mjestu Subotište kod Brestača (Srbija) zaustavila vozilo ‘porche panmera’ kojim je upravljao srbijanski pjevač Darko Lazić, saznaje “Objektiv“.

Pjevač će zbog vožnje bez vozačke dozvole biti priveden na saslušanje kod nadležnog tužioca u prekršajni sud u Rumi.

Podsjetimo, pjevač je krajem marta uhvaćen u automobilu sa prijateljima za vrijeme policijskog sata, pa je policija na licu mjesta njemu i prijateljima napisala kaznu od 80.000 dinara.

On je tada izjavio da ne vozi i da poštuje sve mjere koje su na snazi.

“Prvo bih volio da kažem da ja ne vozim. Na moju sreću uvijek je tu moj prijatelj i vozač koji me, dok ja ne budemo imao ponovo dozvolu, vozi. Drugo, poštujem policijski sat i sve mjere koje je donijela naša Vlada. Jako mi je važno da u ovom teškom trenutku dam dobar primjer ljudima koji me vole. Kod kuće sam sa porodicom u selu. Izlazimo samo po neophodne namirnice, peremo ruke, nosimo masku, aplaudiramo u 20h svi ljekarima, zbog kojih treba da ostanemo kod kuće, ponosni na njih. Iskreno, dezinformacije poput ove me ne pogađaju, pošto je vrijeme kada kruže svakodnevno dezinformacije koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, a ova neistina o meni makar nije opasna”, tvrdio je tada Lazić.

