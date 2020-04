Goran (34) je preležao koronu i otkrio ono što nismo znali: “Zvanično sam zdrav, ali se osjećam podjednako loše”

Senjski konobar Goran Milanović (34) prvi je stanovnik Ličko-senjske županije u Hrvatskoj koji je obolio od korona virusa, ali i jedini koji je od te bolesti u ovom dijelu zemlje do sada ozdravio.

Bolje rečeno, više nije ‘pozitivan’, ali se i dalje osjeća podjednako loše. Pretpostavlja da se zarazio na austrijskoj granici kada se vraćao kući sa sezonskog posla sa kolegom, s kojim je proveo šest sati u vozilu, a koji se nije zarazio.

Čim je došao kući, 13. marta ostao je u karantinu, a četiri dana kasnije nalazi su pokazali da ima virus. Kako kaže, nije izgledalo da je tako strašno. Tokom dana je sve bilo u redu, a u večernjim satima mu je rasla temperatura, te je osjećao da otežano diše.

Prije 11 dana njegovo ime se našlo na spisku onih koji su uspješno pobijedili Covid-19.

Tu se njegova priča pak, ne završava.

– Ne znam šta bih rekao, formalno sam zdrav, ali osjećam da sa mnom nešto nije u redu. Temperatura mi naglo skoči na 37 do 37,1 i onda za pola sata nestane. Potpuno sam izgubio apetit, a s tim i pet kilograma. Bole me pluća.

– Prisiljavam se da jedem, nemam nikakvu želju za jelom. Boli me želudac. Najviše me zabrinjavaju otkucaji srca koji budu i do 150 u minuti, a bez ikakvog napora. Krećem se samo kada idem do toaleta – objasnio je.

Za vrijeme bolesti, kaže, nije primao nikakvu terapiju.

– Niko me nije zvao niti pitao išta od lekara, sve što se radilo nekako je išlo na moju inicijativu, od vađenja krvi pa nadalje, a tako je i danas. Obratio sam se za pomoć porodičnom ljekaru, a on mi je rekao da mu dođem do prozora jer ne želi da ima nikakav kontakt sa mnom iako sam negativan – ističe.

Ljekar mu je potom prepisao tablete za smirenje i uput za nošenje holtera. Međutim, kako redovne analize ne može obaviti u ovim vanrednim okolnostima, Goran i dalje strahuje za svoje zdravlje.

– Čekat ću najmanje tri mjeseca da obavim sve analize, a šta će biti sa mnom do tada, ko zna – zaključio je, prenosi “Jutarnji“.

loading...

Facebook komentari