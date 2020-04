Hrvatska: Sezona je na samrti, ali cijene apartmana ne padaju

Kako sada stvari stoje, pojeftinjenja nema, ali nema ničega. Države su zatvorene, nitko ne rezervira, samo se otkazuje. A onima koji su već rezervirali, logično, cijene se ne umanjuju. Zasad. O dužini trajanja epidemioloških mjera ovisi i dužina trajanja sezone, a samim time i daljnja zbivanja na tržištu.

Šef zajednice udruga obiteljskog smještaja: Računajte da će cijene ići dolje do 25 posto

Mirka Bulića, predsjednika Hrvatske zajednice udruga obiteljskog smještaja, upitali smo kakvo je stanje s cijenama. Umjesto u brojkama, odgovorio nam je slovima:

“Za sada se sve otkazuje. Nitko ne spušta cijenu jer nema ni bookinga. Otkazali su sve do šestog mjeseca, a sad pomalo otkazuju sedmi i osmi. Bez obzira na sadašnje stanje, računajte da će cijene ići dolje, 20 do 25 posto”, procjenjuje Bulić.

Priličan problem vidi i u udovoljavanju aktualnim higijenskim standardima.

“Nemamo dovoljno maski, dezinfekcijskih sredstava. Ne znate ni s čime gost dolazi. Dođe vam zdrav gost s nekom kroničnom bolešću, uđe u apartman ili sobu u kojoj je netko bio i ostavio virus. I sad, on se zarazi. Može čak i umrijeti unutra, može i tužiti da kaže da se baš tu zarazio. Tko će odgovarati”, pita se naš sugovornik koji, osim zbog straha od korone, nakon ukidanja karantene ne očekuje masovni pokret turista i zbog smanjene platežne moći, prenosi index.

Martina Nimac: Cijene će pasti, a preporuke su da ne idemo previše nisko da ne uništavamo sezonu

Martina Nimac, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, na naše pitanje o ovosezonskim cijenama, kaže:

“Jako vam je teško to reći jer nitko ne može procijeniti što će biti ovo ljeto. Sigurna sam da će doći do pada cijena, a preporuke su da ne idemo previše nisko, da ne uništavamo sezonu. Mora se napraviti procjena koliko se nisko može ići, treba biti jako oprezan da ne napravimo veću štetu”, smatra Nimac, a mi je pitamo možemo li konkretnije u brojkama.

Jeftinijima se ne isplati spuštati cijenu

“Sniženja će se razlikovati od destinacije i vrijednosti objekta. Na primjer, u Splitu imamo raspon od visokoluksuznih objekata od 200 do 300 eura do niskobudžetnih od 40 do 50 eura. Pretpostavljam da će ovi viši jako spustiti svoju cijenu, niski ne mogu jer spuste li 50 posto, to im graniči s isplativošću. Pitanje je što će biti. Privatnim iznajmljivačima možda netko i uleti, ali oni koji imaju apartman na tvrtku u velikom su problemu jer moraju platiti sve troškove tvrtke – zaposlenike, knjigovođe i druge tarife… režije”, nabraja Nimac.

Procjenjuje i da će gosti tražiti prilagođavanje novim sanitarnim standardima. “Čak i oni najhrabriji sigurno će se raspitati kod koga dolaze, provjeriti recenzije za čistoću, sigurno neće biti gosta koji će doći u neprovjeren smještaj”, prognozira naša sugovornica i dodaje kako treba računati da će i ponuda biti oskudnija jer će mnogi dosadašnji iznajmljivači “odustati zbog straha”.

A kako stoje rezervacije?

“Ovima koji su rezervirali ne spuštaju se cijene”

“Ima gostiju koji još izražavaju nadu da bi došli u sedmom, osmom ili devetom mjesecu, ali nema bookinga, stižu samo pitanja, tako da se uglavnom i ne priča o cijenama. Ovima koji su rezervirali ne spuštaju se cijene, šesti je uglavnom otkazan. Gosti ne znaju hoće li doći, čak sam čula od nekih vlasnika da stižu rezervacije za 2021. godinu, a ne za ovu”, otkriva Nimac.

Anamarija Cicarelli, vlasnica splitskog Ingerliga, savjetovališta za obiteljski smještaj, ovako gleda na trenutnu situaciju:

“Cijene su uglavnom uobičajene, nema nekih značajnijih spuštanja. No, sigurno će padati, i to u ovoj i sljedećoj godini, ali ne puno. Tek nakon dvije godine očekujemo konkretan oporavak tržišta i cijena. Koliko će cijene padati, ovisi o potražnji, ali o troškovima iznajmljivača. Čitava ova situacija, prognoze, upiti, cijene, popunjenost i sve u turizmu ovisi isključivo o epidemiološkoj situaciji, ali i o situaciji u kojoj se nalazi iznajmljivač”, objašnjava Cicarelli.

A kako je sada?

Upiti i rezervacije – u tragovima

“Trenutno ima jako malo upita i rezervacija, rekla bih u tragovima, ali nakon prvog vala otkaza rezervacija, veliki broj gostiju se nada da će uspjeti doći do kolovoza, neki misle čak i ranije, mnogi mijenjaju datume putovanja. Nadu nam daju istraživanja TripAdvisora od prije sedam dana koja kažu da 82 posto gostiju jedva čeka, nakon svega, otići na putovanje. Uglavnom, kada pričamo o turistima, posebno inozemnim, svi skupa smo još uvijek na čekanju”, kaže Cicarelli te napominje kako spuštanje cijena neće biti presudno u privlačenju gostiju koji “neće tražiti niže cijene, prednost će dati višoj kvaliteti, u prvom redu higijensko-sanitarnim elementima”.

“Manje će biti onih koji će riskirati boravak u loše očišćenom apartmanu koji nije dezinficiran, sumnjive čistoće posteljine s lošim recenzijama. Stoga jedino ostaje uvijek isto, a to je kvaliteta iznad svega”, poentira naša sugovornica i, na koncu, predviđa kako gosti više neće tražiti samo čiste nego i dezinficirane prostore s bijelom posteljinom, posebnim ulazom…

Antonija Dobrota, urednica Cimerfraj.hr, portala za iznajmljivače, poput naših ostalih sugovornika napominje kako se u ovom trenutku otkazuju rezervacije za lipanj, a one srpanjske i kolovoške “u manjem broju” te ističe kako je, “s obzirom na to da se situacija mijenja iz dana u dan, rano za konkretne akcije i korekcije cijena”. Uz to, predviđa i kako će se obiteljski smještaj “sigurno prilagoditi sanitarno-higijenskim preporukama, možda čak i lakše nego veliki hotelski sustavi”.

Pa vi zaključujte.

loading...

Facebook komentari