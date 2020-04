Epidemiolog Kon ponovo o Đokoviću: Žao mi je što nisam mogao da mu objasnim

Đoković je tokom razgovora na Facebooku sa srbijanskim sportistima rekao kako ne bi volio da ga neko primorava da primi vakcinu kada ona bude dostupna kako bi mogao putovati.

“Ja sam jedan od najvjernijih Novakovih navijača, možda i najvatreniji, to znaju svi koji me prate na Facebooku. Ja sam našem velemajstoru poželio sve najbolje, ali sam mu savjetovao da o vakcinaciji ne govori i žao mi je što nisam imao prilike da imam utjecaj na njega i da mu objasnim da je imunizacija nešto što je sačuvalo najviše života i da predstavlja osnovu zdravlja stanovništva”, rekao je Kon za Prvu TV.

Govorio je Kon i o tome koja bi grupa stanovništva prva mogla primiti vakcinu kada ona bude napravljena.

“Ponašat ćemo se kao i ostali, ta vakcina će stići kasnije i odredit će koje stanovništvo treba da je primi. To će uglavnom, to govorim na osnovu ličnog mišljenja, biti najugroženiji, oni koji imaju hronične bolesti. Što se tiče putovanja, to će biti veliki izazov i nije isključeno da se to traži na međunarodnom nivou, što se Srbije tiče, moguće je da će se uvesti obavezno testiranje na koronavirus, za ulazak u zemlju”, rekao je Kon, prenosi “Klix“.

