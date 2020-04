Žena zaražena koronavirusom: “Komšije dolaze da me gledaju kao da sam majmun”

Djevojka je širila lažne vijesti o oboljelima putem društvenih mreža, a kako piše “Antena Zadar”, prema saznanjima od mještanke Ražanca koja je pozitivna na koronavirus, 28-godišnjakinja nije “djelovala” samo putem društvenih mreža na kojima je pisala da ta oboljela žena šeta po prodavnicama, pekarama, mesnicama i apotekama nego je neistine širila i po selu, prenosi Avaz.

– Morala sam izaći u javnost s ovim, jer naprosto više nisam mogla izdržati. Ja jesam jaka, ali neko drugi možda neće biti. Svaka čast izuzecima, ali u malim sredinama ima jako puno neobrazovanih ljudi. Osjećam se kao majmun u zoološkom vrtu jer komšije doslovno dolaze u dvorište da me gledaju. Ulica u kojoj živim nikad nije bila prometnija – priča zaražena žena.

Ona se zarazila preko majke koja već 20 godina radi u Specijalnoj ortopedskoj bolnici u Biogradu kao medicinska sestra. Osim nje, pozitivan je i njen otac, kao i djeca od sedam i jedne godine.

– Smatram da sam se ponašala maksimalno odgovorno, nikad mi ne bi palo na pamet da idem u prodavnicu ili, kako su me optuživale komšije, da ljubim komšijsku djecu. Ovakvo ponašanje ljudi oko mene dovelo me do toga da preispitujem svoje, a znam da nikoga nisam ugrozila. Samohrana sam majka i navikla sam na teži put u životu i na to da sve uglavnom radim sama. Doslovno operem alkoholom kontejner u koji iznesem smeće – priča oboljela.

