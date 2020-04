U Goraždu zaraženo šest zdravstvenih radnika

Kako je saopšteno iz kantonalnog štaba civile zaštite Bosanskopodrinjskog kantona (BPK), radi se o kontaktima pacijenta kod kojeg je infekcija koronavirusa potvrđena jučer.

“U pitanju su četiri uposlenika Kantonalne bolnice Goražde i dva uposlenika Doma zdravlja Goražde” – potvrđeno je iz štaba.

Direktorica Kantonalne bolnice Goražde prim. dr Nermina Kamenica ističe da je infekcija zdravstvenih radnika očekivana, obzirom da je medicinsko osoblje na prvoj lini borbe s koronavirusom.

“Svi su oni bili pod punom zaštitom a njih troje su bili u kontaktu s posljednjim pacijentom koji nije imao nikakve simptome koronavirusa, ali ima različitih oboljenja. Jedna medicinska sestra, s pedijatrijskog odjela je bila na odmoru, tako da pretpostavljamo da ona nije zaražena od posljednjeg pacijenta kao ostali, već da se vratila s virusom” – istakla je Kamenica.

Testiranja doktora i medicinskog osoblja Kantonalne bolnice vrši se u kontinuitetu, posebno nakon što su u ovoj ustanovi potvrđeni prvi slučajevi infekcije dva RTG inžinjera, a dosadašnji rezultati više od 120 testiranja i retestiranja bili su negativni.

Na području BPK-a trenutno je od koronavirusa oboljelo 19 osoba, dok su dvije izliječene, a u kućnoj izolaciji su 123 osobe pod zdravstvenim nadzorom.

Jedan 84-godišnji pacijent inficiran koronavirusom smješten je u izolatorij.

“Obzirom da se radi o hroničnom bolesniku, on je u nekoliko navrata dolazio u Urgentni centar Kantonalne bolnice Goražde zbog svojih zdravstvenih problema. To je prvi pacijent koji je danas smješten u izolatorij koji se nalazi u privatnom stambenom objektu, koji je za to namjenjen. Nije došlo do pogršanja stanja i nema znakova infekcije, odnosno respiratornih tegoba ili temperature, ali obzirom da je hroničar i zbog svojih godina, preventivno je smješten radi praćenja i pružanja medicinske pomoći” – pojasnila je dr. Medina Bičo, epidemiolog, prenosi “Fena”.

