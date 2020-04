Pjevačica je oko 21 sat zaustavljena i privedena u policiju, a nakon toga se i oglasila na društvenim mrežama.

„Po nalogu dežurnog sudije za prekršaje, biću procesuirana u tzv. skraćenom postupku. Za kršenje policijskog sata, kod sudije za prekršaje predviđena je novčana kazna u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara (cca 800 – 2.400KM. Ukoliko budem ponovila ovaj prekršaj čeka me kazna zatvora. Do toga neće doći zasigurno; poručila je pjevačica nakon privođenja u policijsku stanicu.

