Istranin prebolio koronavirus: Bio sam u bolnici 29 dana, najgore mi je bilo psihički

“Evo dragi prijatelji došao je i taj dan. Nakon dugih 29 dana napokon sam kući. Htio bih se zahvaliti svim moji prijateljima koji su mi ovih dana bili velika podrška. Isto tako bih se htio zahvaliti našim herojima iz Infektologije, odjela zaraznih bolesti OB Pula, koji su se brinuli za naše zdravlje. Još jedno veliko hvala mojoj obitelji koja je bila uz mene 24 sata dnevno. I da se ne zaboravim zahvalit svim mojim borcima s odjela koji su mi pomogli da mi brže prođe vrijeme i kojima želim što brži povratak kući svojim obiteljima. HVALA LJUDI…”, napisao je na svom Facebook profilu.

Andrea je, inače, konobar u jednom talijanskom skijalištu, a prve je simptome, povišenu tjelesnu temperaturu i peckanje u grlu, osjetio upravo u Italiji 9. ožujka. U Hrvatsku se vratio tri-četiri dana nakon toga, kad mu je pala temperatura. Tada nije bio u kontaktu sa suprugom i djecom. Odmah je otišao u samoizolaciju, piše “Glas Istre“.

Sada ga čeka još 14 dana izolacije. Govori da će se kod kuće odmarati s obitelji, uživati u supruginoj kuhinji te i nadalje slušati upute od kojih je jedna da mora koristiti WC odvojen od WC-a ostalih ukućana. No najgore je prošlo.

“Najgori dio je psihički. Borba s glavom i vremenom. I to meni, koji sam imao blage simptome. Vjerujem da onima koji su imali teže zaista nije bilo jednostavno”, kaže Andrea.

Smatra kako se virus ne smije podcjenjivati. Ispričao je i svoje iskustvo iz Italije.

“Slažem se da osobe pozitivne na koronavirus moraju ležati u bolnici, a ne doma. Nitko te ne može kontrolirati bolje od liječnika. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko sam zahvalan djelatnicima pulske bolnice. S Italijom imam jako loše iskustvo što se tiče bolesti. Uopće me ne čudi što je tamo situacija eskalirala. Dosta ljudi mi se požalilo da im nisu htjeli uzeti bris. Ja sam praktički pobjegao odonuda. U Italiji sam zvao doktore, ali nisu me htjeli testirati na koronavirus. Nisu mi uopće dali tu mogućnost da provjerim jesam li obolio. U to se vrijeme baš zatvarala granica, a mogli su proći samo oni bez temperature.

