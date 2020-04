Baka Prase se pravda: Sumnjao sam da imam koronu, a ispao kriminalac, evo zbog čega je prekršio zabranu

Baka Prase prekršio je zabranu kretanja posle 17 časova, koju je donela Vlada Srbije usled epidemije korona virusa, pa je policija njegov automobil zaustavila u srpskoj prestonici, te ga potom i privela.

“Pred cijelom državom ja ispadam kao kriminalac, kažu: “Ja sam uhapšen!”. Šta sam to uradio, prekršio zabranu kretanja? Nisam uhapšen, nego priveden. Proverili su da l’ sam neki krimos. “Kakav si ti to uzor mladima”, rekli bi neki… Bolji nego vi! Svako napravi grešku, ne ponosim se time. Nemam opravdanje. Legitimisala me je policija u 17.03, odveli su me u stanicu. Imao sam temperaturu, to sam im rekao. Policija svoj posao radi bez greške, ostanite svi kod kuće. Šta se desilo, osetio sam da imam temperaturu, hteo sam da iskuliram. Odlučio sam ipak da odem kod lekara, bilo bi loše da sam dobio koronu, sumnjao sam. Ispostavilo se da je obična prehlada, ništa strašno. Realno, mogao sam da odem do lekara ranije, a kad me policija zaustavila zamolio sam ih da me puste, samo sam tri minuta prekršio zabranu”, rekao je Bogdan, pa nastavio:

“Ja sam napravio prekršaj, bio sam spreman da snosim posledice. Nisam mogao da prođem kroz policijsku stanicu jer sam imao temperaturu, 37.2. Posle toga sam imao 37.5, kad su mi izmerili u stanici. Policajci su oko 5.40 videli da ne lažem, pustili su me uz usmenu opomenu i to je to. U stanici su mi prvi put u životu uručena moja prava. Čovek ne može na miru da bude priveden! Ispalo je kao da sam ubio čoveka, ‘alo! Zvao me deda, mislio je da sam uhapšen, rekao sam mu odmah istinu, prenosi kurir.

Bitno je da su rekli koje marke je auto, da ispadne da sam se bahatio. Moja stvar je ako sam napravio prekršaj. Moja je greška. Hoće da naprave da sam loša osoba, loš uzor. Ne bežim od svega ovoga što sam rekao, što sam uradio. Cijela zemlja sad misli da sam kriminalac!”

