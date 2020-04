“Pogodila me molba Sinoda SPC koja negira sve pokušaje da se spase život”

“Napisao sam da zaista treba da preuzme neko ko to može da radi. Jer taj nivo bezobrazluka je prevazišao ono što bi se moglo prihvatiti. To je jedna strana te priče. Napisao sam to na Facebooku koji nije za javnost. Pored toga me je pogodila molba SPC o kojoj ćemo još pričati zato što potpuno negira sve ono što je dosadašnji pokušaj da se spase život. Shvatajući da do te mjere ima nerazumijevanja u javnosti, ja sam shvatio da treba da se sklonim”.

Istakao je ovo dr Predrag Kon i dodao da je bio na razgovoru kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić.

On je svjestan da ima profesionalnu obavezu i osjeća dužnost da to objasni.

“To nije trebalo uopšte da se desi, ali desilo se. Snažna je podrška predsjednika i moram da je javno iskažem. Bez toga mi ništa ne bismo bili u stanju da uradimo nego da pričamo. Potpuno sam svjestan politizacije, to je nužno da se kaže, jer je istina”, zaključio je on, piše “Blic“.

