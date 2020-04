Ispovijest neženje iz Srbije: Zbog konstantnih pitanja na kraju sam otišao kod psihologa

Svako je različit, neko želi da bude muž i otac, ali ima i onih koji od toga bježe – počinje priču za “Blic” Luka Ubović (32), neženja iz Beograda.

Nisam našao onu pravu

Mnogi muškarci dijele istu muku, nisu našli onu pravu, nisu stambeno obezbjeđeni, a porodica zahtjeva mnogo žrtve. Ja sam u grupi onih koji nisu uspjeli još da pronađu srodnu dušu, a želim. Znam šta hoću u životu, želim porodicu, svaka devojka sa kojom sam bio u emotivnoj vezi nije bila ono pravo. Te veze su se okončale, ali moram da kažem da smo ostali dobri prijatelji, i da smo u kontaktu – priča neženja.

Luka je uspješan u poslu kojim se bavi, stambeno obezbjeđen, ima sve uslove, kako priča, da osnuje porodicu, samo…

Nemam pored sebe djevojku koja će da me razumije i da dijeli sa mnom sve lijepe,i loše trenutke. Najlakše je biti u vezi sa bilo kojoj djevojkom, ali to je sve kratkog daha, ne želim instant brak i raspad porodice, to je scenario kojeg se plašim. Svakodnevno se borim s doskočicama na tu temu, i to mi upropasti dan, jednostavno ljudi ne mogu da shvate da je to intimna stvar i da ne treba da me forsiraju. Znate, jako je loš osjećaj kada nešto želite, a nemate, a neko vam sa strane doljeva ulje na vatru. Čak sam se i obratio psihologu, da provjerim da li je razočaranje u tim trenucima normalna stvar ili ja imam problem – rekao nam je Luka.

Odgovor psihologa koji ga je ohrabrio

Gdje je napisano da morate da se ženite, gdje piše broj godina u kojima morate da se ostvarite u ulozi supržnika i oca, ko vam to nameće i čija su to pravila! Postavljanje takve vrste pitanja stvara vam osjećaj bijesa ali i razočarenja, i sebi onda postavljate pitanja da li ste dovoljno dobri, šta vama fali i razna druga na koja nemate odgovor. Onog trenutka kada se sve kockice sklope, tada ćete imati sve odgovore, nemojte da forsirate sebe i da vas ograničavaju ljudi oko vas, vi imate pravo na svoj životni izbor. To su bile riječi psihologa koji mi je pomogao – otkriva nam Luka.

Poslije razgovora sa psihologom bilo mi je mnogo lakše, sada znam da nemam nikakav problem, već samo jaku emociju koja je u meni i koja radi svoj posao. Više se ne obazirem na pitanja i provokacije, jednostavno moj život je moja stvar, a ja svoju potragu za onom pravom nastavljam, što preporučujem svim neženjama koje dijele moj problem, piše “Blic“.

