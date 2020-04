Infektologinja Alemka Markotić iz Hrvatske: “Iskustvo u ratu u Sarajevu me je odredilo”

Također se prisjetila i rata u Bosni i Hercegovini, te rada u opkoljenom Sarajevu u periodu od 1992. do 1994. godine.

Markotić je rekla da osoba, da je bila zdrava, možda ne bi umrla od koronavirusa.

“Zdrav i mlad, uglavnom sve bolesti prežive na blaži ili teži način. Ako imate određene bolesti onda se morate čuvati, posebno u ovome slučaju”, kazala je. Spomenula je i španjolsku gripu i konstatirala da je to bilo doba rata, gladi. Ubila je više ljudi nego Drugi svjetski rat”.

“Ne doživljavam se junakinjom”

Odgovarajući na pitanje doživljava li se doista junakinjom nacije, kazala je da to nije tako, prenosi “HRT“.

“Ne doživljavam se tako. Ako smo uspjeli na tome da ljude smirimo, a stovremeno upozorimo na opasnosti, onda smo uspjeli. Važno je da smo svi stručnjaci u svome poslu i da stojimo iza onoga što govorimo i radimo. Bitno je da Stožer raspolaže s određenim informacijama. Ne bi bilo dobro da se nekad ide sa svojim izjavama koje nisu potkrijepljene tačnim informacijama”, kazala je.

Govoreći o tome kako joj izgleda radni dan, kazala je da se ustaje oko 6 sati ujutro. Zatim ide u Kliniku, potom različiti sastanci i razgovori.

“Da bi mogli postići u Stožeru jednu sinergiju svi slušamo jedni druge. Imamo i diskusije. Funkcioniramo kao da se sto godina poznajemo i tu nema sujeta”, rekla je.

“Ministra Beroša sam uzpoznala kao pomoćnika i oduševio me već tada. Kao pravi neurokirurg je znao pomoći da se problemi riješe. Ministra Božinovića sam upoznala ovdje i impresionirana sam njegovim rješenjima”, kazala je i spomenula Mariju Grbu Bujević.

“Iskustvo u ratu u Sarajevu me je odredilo u životu”

Izjavila je i da doma cipele drži dalje od mjesta gdje se kreće.

“Imam svoj kutak gdje držim svoje stvari, ali ne treba biti ekstreman”, kazala je i dodala da živi s majkom.

Govoreći o iskustvu rata u Sarajevu rekla je da ju je to vjerojatno i odredilo u životu, usporedivši ratnu situaciju s epidemijom koronavirusa. Na pitanje kako se odlučila za angažman u ratnom Sarajevu Markotić odgovara:

“Dijelom naivno, a dijelom jer nisam htjela da me se tjera s mog. Nažalost, vidjeli smo sve što se događa u Hrvatskoj, međutim u BiH je tada postojala vrlo naivna vjera – neće nas, mi smo multikulturalni. To se pokazali neodrživim i naivnim. Drugo, bila sam liječnik u gradu u kojem sam studirala i radila, pa sam mu bila dužna nešto i dati. Imala sam dvije prilike da napustim Sarajevo na početku rata – odbila sam. Provela sam u Sarajevu period od 1992. do 1994. godine. Napustila sam grad 5. februara, na dan masakra.”

“Ne postoji cjepivo, nego kandidat idealan za cjepivo”

Rekla je i da joj vjera u životu daje snagu, no da nije stvar busanja u prsa da si vjernik, nego da se pokuša živjeti po načelima vjere.

Pojasnila je nedavnu informaciju u medijima da bi moglo uskoro postojati cjepivo za koronavirus.

“Ne postoji cjepivo, nego postoji kandidat idealan za cjepivo. Trebat će neko vrijeme da dobijemo cjepivo. Nacionalni institut za zdravlje u SAD-u radi na tome. Imaju kandidata za cjepivo i negdje su pri prvoj kliničkoj fazi. Sve je to vrlo ubrzano, ali moderna tehnologija omogućila je brži pristup. Vidjet ćemo hoće li to proći, ali je velika vijest da nakon nekoliko mjeseci imamo velikog kandidata za cjepivo.”

Na pitanje “idu li skupa” kortikosteroidi i koronavirus kazala je da su inicijalno bile informacije da ne bi trebalo upotrebljavati kortikosteroide, ali se tu prvenstveno mislilo na terapiju koja se pije, a ne na lokalnu.

“Svi koji smo alergičari bili smo oprezni, posebno ako smo liječnici, s tom lokalnom terapijom, pa se i ja trudim da ju ne upotrebljavam na redovitoj bazi. Sad već postoje neke informacije da se u određenim situacijama mogu postići određeni benefiti s kortikosteroidima. No svako se treba konzultirati za svoj slučaj s liječnicima te procijeniti do koje razine se mogu određeni lijekovi trošiti”, dodaje.

“Imunološki zavod je naš brend”

Na pitanje hoće li se angažrati na pokretanje Imunološkog zavoda u punom obliku te bi li Hrvatskoj taj Zavod u punom kapacitetu bio bitan u aktualnoj situaciji, Markotić je rekla da je “Imunološki zavod naš brend” te da misli da je ova Vlada to prepoznala.

“I prije koronavirusa, unatrag 10 mjeseci, znam da se ozbiljno razmišljalo kako vratiti Imunološki zavod natrag, pa i od strane odgovornih ljudi u Vladi. A to nije jednostavno jer su ljudi otišli, a infrastruktura je zastarjela. Vjerujem, a o tome se i razgovara, da bi se kroz europske fondove moglo definirati gdje bi Imunološki zavod mogao naći svoju stratešku vrijednost”, dodaje i navodi kako je u Imunološkom zavodu četiri godine vodila odjel za kontrolu virusnih cjepiva i interferona.

“Tu sam puno naučila. U isto vrijeme radila sam i na istraživanjima. To je jedan doista ogroman kapital znanja kojega sam tamo stekla”, dodala je.

Urednik i voditelj emisije Aleksandar Stanković upitao je gošću Markotić i pitanja koja je dobio od liječnika iz Klinike Fran Mihaljević. Jedan od osvrta anonimne liječnice bio je da radi 24 sata, da nema uobičajenih sastanaka o pacijentima, da nitko nije posjetio pacijente na respiratorima te da ih Markotić nijednom nije posjetila.

Direktorica Klinike kazala je da ona zna mnoge koji bi to opovrgnuli te je pojasnila da je ipak došlo do reorganizacije u kontekstu zajedničkog sastajanja jer se to ne smije u ovoj situaciji.

“Ja bih voljela da svi kolege imenom i prezimenom kažu što nije dobro i s čim nisu zadovoljni. To su dugogodišnji problemi i traju najmanje 20-ak godina. Ja sam na čelu uprave riješila neke probleme. Da, čekaonica je premala, ali to smo riješili. Problem je bio u legalizaciji, zgrade su bile prestare. Što se tiče rendgena, novi je došao, kupljen je i postavljen. Istina, svo ovo vrijeme nije radio 24 sata. Moj stav je bio da mora raditi 24 sata, ali radiolozi su bili stava da nemaju dovoljno tehničara. Išao je natječaj, zaposlili su se neki ljudi i rendgen je proradio. Teško je i pronaći ljude, ne prijavljuju se novi radnici uvijek na natječaje. Vrlo važno je da se na tim natječajima prijavljuju mladi ljudi.”

Facebook komentari