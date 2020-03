Nevjerovatna bahatost: HDZ-ovci organizirali korona party, rastjerala ih policija

Zabavljali su se tamo sve dok ih nije rastjerala policija. Iako to više znaju i vrapci na grani, ponovit ćemo opet: Štab civilne zaštite Republike Hrvatske zabranio je javna okupljanja i obustavio rad u ugostiteljskim objektima u svrhu sprečavanja širenja zaraze koronavirusom.

Uz to, u grupi smije biti najviše pet ljudi, uz nužne mjere socijalne distance. I ministar i epidemiolozi danima apeliraju da se prekinu bilo kakva okupljanja, koja su nazvali korona partyjima.

Ako je suditi po njihovom ponašanju, čini se kako se ova odluka ne odnosi na HDZ-ovog župana i njegovog sina koji je, da situacija bude tragikomičnija, načelnik Štaba civilne zaštite Grada Gline. Mladi Dario Žinić, također član HDZ-a, ujedno obnaša dužnost zamjenika gradonačelnika Gline.

Njegov otac, sisačko-moslavački župan, koji je prije nekoliko dana slupao službenu “škodu”, na druženje u zavičajni klub stigao je zamjenskim automobilom, također službenom “škodom”. Štaviše, predsjednik zavičajnog kluba Marinbrod je niko drugi nego isti taj sisačko-moslavački župan Ivo Žinić. A što su radili tamo tokom zabrane javnog okupljanja? Otišli su jesti nakon radne akcije prilikom koje se uređivala kuća Žinićevog djeda. Na kraju ih je rastjerala policija. Sve ove informacije potvrdio je za “24sata” Dario Žinić, županov sin.

Svjedoci su u subotu navečer javili da je u toku tulum u zavičajnom klubu u Marinbrodu. Poslali su fotografije najmanje šest automobila parkiranih pred klubom, među kojima je bila i županova službena “škoda”. Opisivali su nam kako ih unutra ima dvadesetak, kako pjevaju te kako se jede pečenje.

Prepričali su kako su gosti teturajući odlazili do automobila, a zatim sjedali za volan. Nazvali smo oko 23 sata Darija Žinića, a on je prekinuo vezu nakon što smo se predstavili. Kasnije se više nije javljao. U nedjelju ujutro dobili smo fotografije službene “škode” parkirane pred porodičnim domom Žinićevih, uz crnog “seata ibizu” kojeg vozi njegov sin. On nam se javio u nedjelju prijepodne.

– Imali smo jednu radnu akciju pa smo se tamo sastali. Radili smo na nekoj kući, na otvorenom. Akcija je bila još ranije dogovorena – kazao nam je mladi Žinić, začuđen zašto nas uopće priča zanima.

Opovrgnuo je navode svjedoka o pjevanju.

– Nije bilo puno ljudi i nije bilo pjevanja. Mislim da nas je bilo sedmero – rekao nam je opušteni Žinić junior.

Zanimalo nas je zbog čega je pred klubom bila parkirana službena “škoda”.

– Bila je parkirana jer je i moj otac bio tu. On je vozio – jednostavno nam je odgovorio županov sin.

Podsjetili smo ga da on obavlja dužnost načelnika Štaba civilne zaštite i da takvo ponašanje, blago rečeno, nije odgovorno.

– Sve je kako kažete, ali mi smo se držali uputa. Nije to ništa strašno, zaista nije bilo kontakata. Svi su bili spremni reagirati – kazao nam je čovjek zadužen da brine o sigurnosti.

Kako nije bilo kontakata ako su jeli skupa, zanimalo nas je objašnjenje…

– Procijenili smo da nije rizično – lakonski je odgovorio mladi HDZ-ovac.

Dobro, a šta je s okupljanjem na pečenju, kako to onda zapravo nije rizično?

– Nije pečenje nego je hrana bila pripremljena da ljudi pojedu. Ne znam šta smatrate pod pečenjem – opet nam je jednostavno pojasnio načelnik štaba.

– Intervenirala je policija. Nakon nje smo se morali razići. Došla je raditi svoj posao, pojavila se na prijavu nekoga da se okupljaju ljudi. Naravno da smo se razišli – otkrio je Dario Žinić, sin sisačko-moslavačkog župana, dogradonačelnik Gline, načelnik Štaba civilne zaštite Grada Gline i magistar kineziologije.

