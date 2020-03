Beograđanin obolio od koronavirusa: Prvo je počeo jak kašalj

Beograđanin Pedro Gajić (39) bio je iznenađen kada su mu na Institutu za javno zdravlje rekli da, po svemu sudeći, ima koronavirus i da ne treba da izlazi iz kuće. Kako kaže za Nova.rs, prethodnih 15 godina nijednom nije bio bolestan.

On je danas na svom Facebooku profilu podijelio snimak, u kom objašnjava da ima koronavirus, kako bi svi ljudi sa kojima je bio u kontaktu prethodnih dana znali da posebno povedu računa. Pedro za “Novu” kaže da do dijagnoze nije došlo nakon testa, već su mu preko telefona rekli da je, na osnovu svih simptoma i činjenice da je dva puta u prethodne dvije sedmice bio u kontaktu sa ljudima iz rizičnih zemalja, u pitanju koronavirus.

“Sve je počelo prekjučer, kada sam bio dosta iscrpljen, malaksao i boljela me je glava, pa sam pozvao Infektivnu kliniku, i rekli su mi da, ako ne kašljem i nemam temperaturu, onda to nije koronavirus. Sutradan, dakle jučer, probudio sam se potpuno normalno, osjećao sam se kao da mi nije ništa, i ponašao sam se u skladu sa time, potpuno normalno, išao sam do prodavnice sa maskom, čak sam se vidio i sa mamom, da bi jučer predvečer počeo baš, baš jak kašalj, glavobolja i temperatura. Odmah sam se izolovao i pokušao da dobijem neki od telefona”, priča Pedro za Nova.rs, i dodaje da, srećom, nije bio u bližem kontaktu sa majkom, pošto su oboje jako pažljivi.

Sinoć je pokušavao da dobije neki od telefona, ali nije uspio, pa je jutros, kada je shvatio da se simptomi ne poboljšavaju, ponovo počeo da zove redom sve telefone.

“Prvo je bilo nemoguće dobiti ni jedan jedini broj, i onda kad dobiješ jedan broj, oni te prebace na drugi. To je baš pakao. Prvi put da sam dobio broj i konkretne informacije na telefonu Instituta za javno zdravlje, na kom mi je neka žena rekla da, na osnovu svega što sam joj ispričao, 99 odsto imam koronavirus, da imam sve simptome, da to nije prehlada, i da treba da ostanem kod kuće. Kada sam joj rekao koje sve simptome imam i da sam bio u kontaktu sa strancima, rekla mi je da je to to. Glavno pitanje je bilo da li mogu da spustim temperaturu. Rekao sam joj da ne mogu, pa mi je rekla da se istuširam, kad ni to nije pomoglo, rekla mi je da je to jasan pokazatelj da je vjerovatno u pitanju korona”, prepričava on.

On ima dvije teorije kako je mogao da dođe u kontakt sa virusom.

“Prošlog vikenda sam bio u neposrednoj blizini sa nekim momcima iz inostranstva, jedni su došli iz Italije, a drugi iz Rusije. A prije toga, prije dvije semice, vježbao sam u hotelu zajedno sa kineskom bob reprezenacijom. Tu je bilo preko 30 sportista iz Kine, koji su na pripremama u Srbiji. To su sve jaki, zdravi sporitsti, pa je moguće da je neko od njih prenosilac, a da to nije ni znao, kao što ni ja nisam znao dok nisam dobio simptome”, priča Pedro.

Što se testa tiče, rečeno mu je da može da dođe i testira se ukoliko to želi, ali je on odbio, jer bi to značilo da treba da izađe iz kuće i eventualno zarazi još nekoga. Zato je sada zatvoren u kućnom karantinu, pokušava da se organizuje za dostavu namirnica i tako će provesti naredne dvije sedmice, koliko mu je rečeno da bude izolovan.

“Podijelio sam video na Facebooku prije svega da bih rekao svima sa kojima sam bio u kontaktu kakvo je stanje, ali i da malo razbijem strah, jer, iako imam simptome kao što su jak kašalj, temperatura i glavobolja, ja se i dalje osjećam relativno dobro. Kao što čujete, normalno pričam, i nadam se da će tako i ostati”, poručuje on.

