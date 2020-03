Vlasnici pasa u problemu, životinje imaju potrebe i kada stupi policijski sat

Neki vlasnici pasa kažu da rizikuju i izvode nakratko pse ispred zgrade i kada je kretanje zabranjeno, jer nemaju drugo rješenje za navike životinja. Drugi se, pak, boje da bi zadržavanje ljubimaca u kući i uzdržavanje od fizioloških potreba, koje mnogi psi ne žele da obavljaju u prostoru u kom žive, moglo kod njih da izazove zdravstvene probleme.

Ko će da plaća lijekove i veterinara ako nam psi obole od nekih urinarnih infekcija i komplikacija ili ne daj Bože uginu, pitaju neki vlasnici pasa.

“Moj pas unutra ne može da obavi ni veliku ni malu nuždu i šta sad? Opasno je da trpe, posebno oni koji su bolesni i stari”, neki su od komentara vlasnika, pišu Južne vesti.

Predsjednica Udruženja za zaštitu životinja Niš Svetlana Dejanović Avramović ističe da ovo jeste problem na koji građani apeluju da se riješi.

“Ako ljudi, a sigurno ih nije mnogo, koji u to vrijeme izvode, imaju neku vrstu propisnice ili dozvole, bojim se da će onda svi i kome treba i kome ne treba da to traži. Trebalo bi ipak možda reći MUP-u da kada vide čovjeka sa psom da ga legitimišu, ako ga vide ispred zgrade u kojoj živi, da ga onda ne kažnjavaju. Možda je to najbolje rješenje, jer zaista su se ljudi našli u čudu”, predlaže Svetlana.

Koordinator Štaba za vanredne situacije u Nišu Žarko Ranković napominje da je zabranom kretanja potpuno jasno definisano ko može da se kreće, a među njima nema vlasnika kućnih ljubimaca.

“Poslije 20 sati zna se ko može da bude na ulici, Ministarstvo i Vlada su to objasnili, tako da ako ih zatekne policajac ispred zgrade bit će kažnjeni”, kažu u niškoj policiji, a prenose “Južne vijesti“.

Jedina mogućnost, prema preporukama policije, jeste da se uputi molba gradskom Štabu za vanredne situacije. Ako oni odobre da vlasnici kućnih ljubimaca mogu i tokom zabrane kretanja da budu ispred zgrade na kratko, samo tada neće biti kažnjavanja.

