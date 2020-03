Ana Brnabić: “Za kršenje mjere samoizolacije kazna zatvora i do 12 godina”

Šest osoba nalazi se na respiratorima od ukupno 89 osoba koje su zaražene korona virusom, izjavila je danas predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić i dodala da su problem srbijanski državljani koji dolaze iz inostranstva, zbog čega će za kršenje mjera samoizolacije biti zaprijećena kazna i do 12 godina zatvora, javlja Anadolu Agency (AA).

Ona je na konferenciji za novinare u Beogradu precizirala da je jedna osoba na respiratoru i zbog sezonskog gripa, a ne samo zbog korona virusa.

Kao stvar koja i dalje “muči sve nadležne” navela je povratak srbijanskih državljana iz inostranstva, jer nije poslušan apel nadležnih da se srpski državljani ne vraćaju ako ne moraju. To, rekla je, pokazuju podaci da su se u Srbiju vratile 65.142 osobe.

Kako je objasnila, u posljednjih 48 sati postojali su i slučajevi srbijanskih državljana koji su prethodno od zemalja u kojima su boravili dobili potvrde da su zaraženi korona virusom, a koji su uprkos tome došli u Srbiju.

“Zbog toga, Vlada Srbije je obezbjedila tri posebna objekta u Vršcu, Požarevcu i Pirotu u kojima će biti do daljeg. Ukoliko vidimo da su prekršili samoizolaciju, oni će biti upućeni u ove objekte. Dodatno, ako to lice zarazi drugo lice i teško im naruši zdravlje može mu se izreći kazna od jedne do osam godina zatvora, a ukoliko zarazi drugo lice i time uzrokuje smrt može mu se izreći kazna od dvije do 12 godina”, rekla je.

Ona je najavila da se od sutra otvara i karantin u vojnoj ustanovi Morović, gdje će biti lica koja nemaju boravište u zemlji.

Brnabić je kazala da je od juče počeo trend ubrzavanja broja potvrđenih slučajeva, te da se borba nastavlja tako što se svi “još adekvatnije i još bolje pripremaju za naredne dane”.

Prema njenoj ocjeni, otkako je u 10 sati na snagu stupila mjera zabrane izlazaka za starije od 65 godina u gradskim i starije od 70 godina u seoskim sredinama, disciplina građana je “na zavidnom nivou”.

“Danas je disciplina na zavidnom nivou. Hvala najstarijima što to poštuju i hvala i ostalima kojih je takođe manje na ulicama”, rekla je.

Predsjednica Vlade Srbije izrazila je očekivanje da će u narednih 48 sati izaći sa prijedlogom kako da se penzionerima isplate penzije, kao i sa lijepim vijestima u vezi sa dezinfekcionim sredstvima.

U Srbiji je 15. marta uvedeno vanredno stanje, a od 20 časova večeras stupa na snagu i svakodnevna zabrana kretanja za sve, koja traje sve do pet sati ujutru.

Na vebsajtu Vlade Srbije, građani mogu pogledati i spisak kol-centara u svim gradovima i opštinama, a za pružanje pomoći starijima od 65 godina.

