Restorani propadaju, krenuo prvi val otkaza. Bez posla će ostati četrdeset hiljada ljudi?

Naime, ugostitelji će biti među prvim žrtvama ekonomske krize, koja sasvim sigurno slijedi zbog epidemije koronavirusa.

Očekuje se do 40 tisuća otkaza

Veliki dio poznatih restorana zatvorio je svoja vrata i to poštujući preporuke, a mnogi od njih, svjesni da prava kriza tek dolazi, krenuli su i s otpuštanjima. Neki od njih će, da bi preživjeli, morati napustiti vlastitu tradiciju te raditi dostavu po pristupačnim cijenama. Koordinacija ugostitelja predviđa val poslovno uvjetovanih otkaza uz vjerojatnost da će svi restorani morati zatvoriti jer su im zalihe uslijed trogodišnje porezne presije potpuno potrošene. Jedan od naših najpopularnijih chefova Mate Janković upozorava kako se iz ove krize, za razliku od one prije, nećemo moći izvući odlaskom u drugu zemlju, nego se može očekivati povratak ljudi koji će gubiti poslove u inozemstvu. No krenimo redom.Što su ugostitelji tražili od vladajućih?

Prije tri dana resorna udruga ugostitelja poslala je predsjedniku Zoranu Milanoviću, vladi, ministarstvima turizma, policije i gospodarstva, Gradu Zagrebu te Hrvatskoj obrtničkoj komori i HGK-u prijedlog mjera za osobe u samoizolaciji i spašavanje radnih mjesta. Tako su predložili vaučere u iznosu od 20 kuna na dan, ukupno 600 kuna mjesečno, financirane od strane državne i lokalne samouprave, za sve stanovnike koji su u izolaciji i one starije od 60 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj za sufinanciranje dostave pripremljene i termički obrađene hrane iz ugostiteljskih objekata. Tu je i zahtjev za odgodu plaćanja nameta prema državi i jedinicama lokalne samouprave. Prva predviđanja kažu da bi ugostitelji mogli podijeliti 40 tisuća otkaza, a ovom mjerom spasila bi se radna mjesta. Trošak tih 40 tisuća nezaposlenih za državu mogao bi biti oko 300 milijuna kuna.

Ako postoji spas, on je u dostavi hrane i to po pristupačnim cijenama

“Ne samo da poslodavci daju otkaze osoblju, jer nemaju za koga raditi, već imamo slučajeve da sami radnici traže da ih se otpusti. Razmišljaju da im je bolje ići na burzu i primati naknadu za nezaposlene nego ostati u ugostiteljskim objektima i biti u neizvjesnosti hoće li i kada primiti plaću. Drugi faktor je strah. Ne samo za goste koji dolaze u restoran nego i samog osoblja koje se boji da bi ih ti gosti mogli zaraziti”, kaže Medak za Index. Kako ističe, definitivno stižu druga vremena te je mnogima jasno kako se restorani ne mogu više oslanjati na vlastite tradicije, nego će se morati okrenuti dostavi.

“Da, u tome je budućnost. Barem onoj bližoj. Dostava i to po pristupačnim cijenama koje može priuštiti svatko, posebno umirovljenici”, kaže Medak na kraju.

Koordinacija ugostitelja: Realno je da, uz ovakav promet, zatvore svi

Koordinacija ugostitelja na razini Hrvatske ističe kako još uvijek nemaju potpune podatke o broju otpuštenih, no ističu kako je on još uvijek kudikamo manji od pada realnog prometa.

“Vjerujemo da će svaki poslodavac otezati s time koliko god je moguće u očekivanju vladinih mjera. No na kraju dana za radnike koji imaju pravo na naknadu je zaštita Zavoda za zapošljavanje najsigurnije rješenje. I za njega i za njegovo radno mjesto koje će ga, ako tvrtka preživi, čekati po normalizaciji. Poslovno uvjetovani otkaz je upravo osmišljen za takvu situaciju. Nesreća je, međutim, što je ovo sektorski problem, a za koji dan će postati i problem nacionalne ekonomije, pa čekamo odluke vlade i eventualne mjere kako ne bismo preopteretili sustav, a pogotovo naše kolege, odnosno radnike”, kaže Vedran Jakominić, potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja u ime Koordinacije ugostitelja.

>> VIDEO Plenković najavio zatvaranje shopping centara, kina, klubova, teretana…

Ugostitelji ističu kako nas čekaju teški dani te da se zatvara sve više objekata. Uz ovakve promete, naglašavaju, realnost je da zatvore – svi. To, naravno, znači da bi na burzi rada mogli završiti – svi. Svaki radnik koji ostane u poduzeću je na teret eventualnih zaliha, a one su u ugostiteljstvu, uslijed trogodišnje porezne presije – potpuno potrošeni.

Koordinacija ugostitelja: Stvari uvijek dođu na naplatu

“Uvijek stvari dođu na naplatu. U konačnici, ovaj puta bismo priželjkivali da smo usamljeni u tome. Da je to samo naš teret – ali nije. Istu sudbinu s nama dijeli sukus uslužnih djelatnosti, trgovine, drvna industrija, proizvođači hrane pa i cestovni prijevoz, koji ima kritičnih poteškoća s radnicima, obveznim karantenama, a koji su u ovom trenutku kičma kompletnog sustava opskrbe. Dok mi samo možemo sjediti skršenih ruku, medicinsko i sigurnosno osoblje će povući poput remorkera”, ističu ugostitelji svjesni kako će se uskoro situacija promijeniti za sve, a ako na razini Europske unije s krizom prebacimo svibanj, možemo računati na potpuni kolaps turističke sezone. Valja podsjetiti da turizam čini više od 20 posto hrvatskog BDP-a.

“To znači da nećemo plasirati naše proizvode, angažirati smještajne kapacitete ni zaposliti naše ljude. No najveće pitanje je koje ćemo lekcije izvući. Nacionalna udruga ugostitelja već godinu dana ukazuje na to da ne možemo graditi zdravu ekonomiju ako toliko ovisimo o ugostiteljstvu i turizmu – ali to ne valja rješavati potopom naše struke kroz guljenje kroz PDV, porez na potrošnju, komunalne naknade, more parafiskalnih nameta, nadzorni teror i slična sranja, nego tako da nam osnovni fokus, gotovo fanatičan, bude na domaći proizvod! U srcu sezone gotovo 70 centi na euro prometa napušta zemlju jer naša domaća ekonomija nema kapacitete za tu vršnu potrošnju, a generiramo 80+% turizma u razdoblju od 90 dana”, ističu iz Koordinacije ugostitelja.

“Ili ćemo izaći iz ovog sa štitom u ruci, kao jedna nacija – ili bez gaća kao dezerteri”

Kako nam kažu, “posljedice prehlade od koje nam je kihnula ekonomija ćemo osjećati dekadama”, no to nije nužno loša stvar jer ovisimo o tome što ćemo napraviti sutra.

“Bilo bi nužno stvoriti kult domaćeg proizvoda, razviti povjerenje institucija prema gospodarstvenicima i obrnuto, a odnos je sada na kritičnoj točki nepovjerenja”, kažu nam ugostitelji koji se nadaju da će ovaj put i javni sektor podmetnuti leđa zajedno s realnim sektorom jer je, kako kažu, vrijeme za sitničarenje odavno prošlo.

“Ili ćemo izaći iz ovog sa štitom u ruci, kao jedna nacija – ili bez gaća kao dezerteri. Ništa manje”, stoji u odgovoru Koordinacije ugostitelja.Janković: Ako ovo potraje, slijedi najgore

Jedan od naših najpopularnijih chefova Mate Janković u razgovoru za Index kaže da još nije čuo da je neki restoran propao, no jasno su vidljive naznake panike i brige za poslovanje.

“Vidio sam da se veliki broj restorana ponio odgovorno te zatvorio. Nadam se da ovo neće potrajati duže vrijeme jer bi to neminovno značilo gubitak radnih mjesta, kao i kraj poslovanja velikog broja ljudi”, kaže Janković u razgovoru za Index naglasivši kako je već sada očito da smo izgubili turističku predsezonu, no nada se kako ćemo uspjeti nešto nadoknaditi u mjesecima koji slijede.

“Ako trenutna situacija potraje, treba se spremiti na najgori scenarij. Patit će svi, i poslodavci, kao i radnici. No za razliku od krize iz koje smo tek nedavno izašli, ovaj put neće biti moguće otići u drugu zemlju jer je situacija ista. Dapače, možemo očekivati povratak ljudi koji će gubiti poslove u inozemstvu”, kaže na kraju Janković,piše Index