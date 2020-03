Mladić iz Zagreba se oporavio od koronavirusa, pušten kući: Prepričava kako je izgledao karantin

– Da prva sam osoba u Hrvatskoj koja je otpuštena kući iz bolnice i prebolio sam korona virus – kaže mladić, piše “Tanjug”.

Dodaje da je i njegov brat sada negativan, te se očekuje da i on uskoro bude pušten iz bolnice. Ipak, mladić će ostati kući pošto se u nekim ekspremnim situacijama može desiti da zaraza traje i 25 dana.

Život u karantinu

– Nevjerovatno je da su svi ti dani nekako brzo prolazili, a već imam osjećaj kao da nikad nisam ni bio tamo – kaže on.

– U bolnicu sam došao s temperaturom od 37,4 i to je bio jedini simptom koji sam imao tog dana. Sljedeća dva dana temperatura se pela do 38,5 i počeli su da se pojavljuju klčasični simptomi za grip, bol u mišićima i zglobovima, “teška glava” i opšta slabost. Zapravo sam šest dana imao neke simptome, a nakon toga je stalo. Ostao je samo hronični umor sljedećih nekoliko dana. Zaista mi je teško da procijenim je li to bilo zbog bolesti ili su to posljedice toga što smo bili dugo u zatvorenom – priča on.

Prisjeća se da je u karantinu prvo bilo dosadno.

– Jednostavno prihvatiš situaciju i to postane tvoj život. U ovom slučaju, brat i ja u maloj sobi 24 sata na dan i tako unedogled – priča on.

Budili su se u 8 sati, a onda su im provjeravali vitalne funkcije, temperaturu i dobijali doručak.

Dio dana su čistili sobu.

– Ne možete da vjerujete koliko se prašine skupi u kratkom vremenu… ili smo se samo pravili da je ima kako bismo trošili vrijeme. Nisam se nikad u životu tako naribao WC-a, ali Bože moj, proleti dva sata u trenu – kaže on.

Iz te bolnice potvrđeno je danas još šest oboljelih osoba novim korona virusom, tri osobe su bliski kontakti već oboljelih osoba iz Rijeke.

Dvije osobe, koje su došle iz Austrije i Njemačke hospitalizovane su u Zagrebu, a jedna, koja je došla iz Italije, hospitalizovana je u Sisku.

Dosad je u Republici Hrvatskoj potvrđeno ukupno 25 oboljelih osoba.

Dosad je ukupno testirano 483 uzorka i u ovom trenutku je još 39 uzoraka na testiranju.

Pod zdravstveni nadzor do sada 5.900 osoba.

Facebook komentari