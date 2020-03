Hrvat iz europskog žarišta virusa: “Dobio sam bebu, a ne smijem do nje”

Tako su izgledala prva 24 sata u crvenoj zoni, nezapamćenoj karanteni za 60 miliona Italijana, od kojih je dosad od COVIDA-19 oboljelo više od 10 hiljada ljudi, a umrlo njih 631.

Nacija pod ključem, izvještavaju mediji, život u Italiji je stao.

Virus se širi tolikom brzinom da su ljekari primorani odlučivati o tome kome će uopće dati priliku na pretrpanim odjelima intenzivne njege.

Pred milanskom Piazzom del Doumo samo golubovi, pišu italijanski novinari, prazne su i španske stube u Rimu, pust je vatikanski trg Svetog Petra.

Za “Jutarnji list” Hrvati koji u Italiji žive ili rade opisali su dosad nezapamćene mjere i kako im izgleda život u nacionalnoj karanteni.

“Ne izlazimo iz kuća, osim na posao, putovanja su zabranjena osim ako nisu hitna, a to se prvo mora dokazati. Nema ni sprovoda ni vjenčanja. Iza 18 sati ništa ne radi. Svi sportski događaji i koncerti su otkazani”, kažu nam.

Jedan od njih je i Rok Stipčević, član košarkaškog kluba Fortituda iz Bologne, koji je opisao faze u kojima se širila karantena.

“Prvo su izolirali manja sela, ljudi su panično pustošili dućane i stvarali zalihe, zatim je pala Lombardija i sada smo na vrhuncu – kaže i dodaje da ovakvo nešto još nije doživio.

“Možda se može usporediti da je to kao kad je kod nas počinjao rat. Nisam opterećen, ali prekjučer mi se rodila beba, a sada ne znam da li da dolazim u Hrvatsku ili ne. Ne znam je li to sebično od mene, budući da mogu biti potencijalni prijenosnik. Ni u Italiji ni u Hrvatskoj u medijima nema cjelovitih informacija. Nalaže se samoizolacija, a ljudi ne znaju u potpunosti što to znači i onda na svoju ruku odu u kućnu samoizolaciju. To znači da ste u kući s maskom i da s ukućanima smijete pričati na razdaljini od metra, i to 15 minuta u jednom navratu”, objašnjava Stipčević i dodaje da je Bologna praznija, ali da život i dalje teče.

“Zaštitari u dućanima reguliraju redove i razmještaju ljude na blagajni na metar udaljenosti”, kaže Stipčević, u čijem klubu ni sami ne znaju kako dalje postupati.

Facebook komentari