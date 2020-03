Majka kojoj je djevojčica otela bebu: “Mislila sam da ću umrijeti; Plakala sam i molila Boga da nije ubijena”

– Znam tu devojčicu (12) što mi je ukrala bebu iz kuće, htjela je sa njom da prosi po Pančevu. Ta mala mi je priredila pakao, ali kada sam vidjela kćerkicu živu, pao mi je kamen sa srca – priča Jasmina Nikolić iz Pančeva.

– Kada sam u nedjelju ujutru vidjela da mi nema bebe u krevetu, mislila sam da ću umrijeti od šoka! Plakala sam, molila Boga da je neko nije oteo i ubio. Onda je uslijedio novi šok, kada sam čula da nam je djevojčica, koju znam odranije, ukrala bebu iz kuće! Ta mala mi je priredila pakao, ali kada sam vidjela kćerkicu živu, pao mi je kamen sa srca, priča Jasmina Nikolić, iz Pančeva.

Išli na poligraf

Ona je ispriča da se njena kćerka iz prvog braka ranije družila sa malom M. O. (12), koja joj se u nedjelju u zoru ušunjala u kuću i ukrala joj iz kreveta osmomjesečnu kćerkicu. M. O. je uglavnom živjela na ulici, a otetu bebu je htjela da iskoristi za prosjačenje, da bi dobila više para od prolaznika.

Prema Jasmininim riječima, ona je oko četiri sata ujutru nahranila kćerkicu i stavila je u krevet, a nestanak bebe primijetio je tri sata kasnije njen muž Željko Zlatanovski (28). Odmah su pozvali policiju i počela je grčevita potraga za bebom.

Mala otmičarka zbrinuta u “Spomenku”

Djevojčica M. O., koja je ukrala bebu, ne može krivično da odgovara, jer je mlađa od 14 godina. Brigu o njoj je preuzeo Centar za socijalni rad, koji ju je odmah uputio u Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja “Spomenak” u Pančevu.

– M. O. je zbrinuta u Domu, a kako njen otac, kao zakonski staratelj, ni u ranijem periodu nije adekvatno brinuo o njoj, Centar za socijalni rad će protiv njega pokrenuti postupak lišenja roditeljskog prava pred sudom – kažu u pančevačkom Višem tužilaštvu.

– Šta mogu majka i otac da pomisle kada se probude i vide da im nema bebe? Samo najgore! Vrištala sam, plakala. Htjela sam da se ubijem! Dok su nas ispitivali u policijskoj stanici pala sam u nesvijest. U početku nam nisu vjerovali, sumnjali su da nešto lažemo. Pitali su nas da li pristajemo na poligrafsko ispitivanje, i naravno da smo pristali! Nismo ništa ni krili ni lagali – priča potresena Jasmina.

U međuvremenu, kaže ona, na lokalnoj radio-stanici, emitovana je vijest o nestanku bebe

Igrom slučaja, vozač autobusa na liniji Pančevo – Kačarevo čuo je tu vijest i ugledao malu M. O. kako sa bebom u kolicima ulazi u vozilo. On je odmah shvatio da je to oteta beba, pa je odvezao autobus pravo pred Jasmininu i Željkovu kuću, jer je zapamtio adresu koja je emitovana na radiju.

– U to vrijeme muž i ja smo bili u policijskoj stanici na ispitivanju. Hitna pomoć i policija su preuzeli našu bebu od vozača autobusa i odveli je na pregled u Hitnu pomoć. Tada su nas obavijestili da nam je kćerkica pronađena živa i zdrava i policajci su nas odvezli kod nje. Kada sam ušla u hitnu pomoć i vidjela je… Ne mogu riječima da Vam opišem koliko mi je laknulo. Do neba smo zahvalni vozaču autobusa – kazala je ona.

Preselili se

Jasmina i Željko, inače, nisu htjeli da kažu ni jednu ružnu riječ o devojčici koja im je otela dijete, iako ističu da im je priredila pakao koji nikada neće zaboraviti.

– Ona je vršnjakinja moje kćerke iz prvog braka i znale su se, ali se odavno više ne druže. Ta djevojčica je malo čudna, ali to je sve zato što je bez ikakve roditeljske brige. Luta po Pančevu i prosi. Čuli smo da je rekla policajcima da je ukrala našu Marinu da joj pravi društvo, jer joj je, navodno, sestra u hraniteljskoj porodici, ali to je laž! Sestra joj živi sa ocem, ali on ne brine o djeci. Ukrala nam je bebu da bi prosila sa njom! Poslije smo saznali da je u nedjelju ujutru viđena kako gura kolica i prosi u centru Pančeva. Čak je i flašicu sa mlijekom negdje nabavila da hrani Marinu – ispričala je Jasmina.

Željko dodaje da su poslije svega napustili kuću u kojoj su živjeli i iznajmili drugu.

– Tamo nismo mogli ni da zaključamo vrata, pa nam je ova mala ukrala dijete. Sada ćemo zaključavati i vrata i prozore! Poslije ovoga vjerovatno dugo nećemo mirno spavati – kaže Željko, piše “Informer“.

