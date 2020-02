Boris Tadić: “Veliku Srbiju smatram budalaštinom i besmislicom”

Tadić je kazao kako je njegova politika bila, ali i ostala politika skandinavizacije Balkana, piše “N1“.

“Velika Srbija, to je budalaština i besmislica. To služi za podizanje snage populiste Vučića, njegovih kolega nacionialističkih u Bosni, Hrvatskoj i Srbiji, širenje straha od velikosrpskog nacionalizma. Srbija nema kapacitet da to napravi, niti bi to međunarodna zajednica prihvatila“, poručio je Tadić.

U bh. medijima ponovo se počeo pominjati SANU memorandum 2, a on je rekao da za njega nikada nije ni čuo.

“Prvi put čujem za tako nešto. Pod krivičnom odgovornošću mogu reći da tako nije postojalo. Ni prvi nije bio završen dokument, to je bio radni papir. Memorandum 2 – potpuna budalaština i laž“, rekao je i dodao:

“Smatram Veliku Srbiju besmislicom. Tom projektu se protivim čitav život. Potrebno je pronaći fleksibilna rješenja, a moja politika je skandinavizacija balkana, politika poštenja i izvinjenja za sve zločine“.

Tadić je prvi došao u Srebrenicu i posjetio Memorijalni centar. Tada je izrazio žaljenje i izvinio se zbog zločina porodicama žrava. Inicirao je i rezoluciju u skupštini Srbije u kojoj stoji da Srbija osluđuje zločin u Srebrenici.

“Ja sam inicirao donošenje rezolucije prije nego što je donijeta. Ona je odbijena. Nakon toga, stranka je podržala rezoluciju, ali odnosi snaga u parlamentu su bili da je naša koalicija imala dva člana više od elementarne većine. U datim okolnostima – to je bio maksimum. Zadovoljan sam što smo to uspjeli da uradimo“, rekao je bivši predsjednik Srbije za “N1“.

I Jadranka Kosor se usaglasila da su projekti velikih država nešto o čemu ne treba razmišljati.

“Ma kakva Velika Hrvatska. Hrvatska je članica EU, mukotrpno smo se borili za to. Ne znam šta u BiH sanjaju, hrvatskim političarima ma gdje bili – u svakom putu bi se trebali sjetiti evropskih vrijednostui, vladavine prava, prava manjina. Na tome počiva EU“, kazala je i dodala:

“Ako BiH i Srbija žele u EU, a to je iznimno važno, onda bi da se političari prizovu svijesti i počnu raditi na tom projektu. Zauvijek smo ovdje, zauvijek ćemo ovdje živjeti. Trebamo početi raditi na prosperitetu za države i narode“, poručila je.

