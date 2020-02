Korona virus stigao je u Hrvatsku: Prvi slučaj potvrdili u Zagrebu

Riječ je o mlađem čovjeku, bolest je blažeg tipa. On se zasad osjeća dobro, rekao je Plenković.

Pacijent je prethodno boravio u Italiji, kod Milana.

– Dobili smo rezultate testiranje hrvatskog državljana koji je boravio u Milanu od 19. do 21. veljače. On pokazuje znakove blaže bolesti, poduzimamo mjere opreza. Koncentrirat ćemo se na kontakte koje je on ostvario. Riječ je o bolesti koja je slična gripa i ne očekuju se veće komplikacije od onih u slučajevima gripe. Za one koji su bili u kontaktu s njim organizirat ćemo karantenu, rekao je ministar Vili Beroš.

Kazao je i kako još nisu poznati nalazi devet radnika iz Italije koji su smješteni u Rijeci.

“Ne pokazuju znakove zaraze, osim jednom muškarca koji kašlje već tri tjedna što ne dovodimo u vezu s koronavirusom”, rekao je Beroš., prenosi “24sata“.

