Hrvatska općina prodaje kuće, jedna košta samo kunu

Uvjeti su da su osobe mlađe od 40 godine, imaju najmanje srednju stručnu spremu i da su stanovnik općine Legrad, ili ako nisu, da u roku od tri godine svoje boravište prijave u općini. Isto tako barem jedan od prijavitelja, supružnika ili životnih partnera mora imati stalna primanja, prenosi “Slobodna Dalmacija“.

Postoji još uvjeta koji se moraju zadovoljiti da bi se kupilo nekretninu za jednu kunu, a cijeli konkurs dostupan je na web stranici Općine Legrad i vrijedi do kraj ovog mjeseca.

Ukoliko osoba ne ispunjava uvjete, a želi kupiti jednu od 19 čestica, početna cijena kreće se od nešto više od 5 hiljada kuna pa sve do 100 hiljada kuna.

“Svi oni koji nemaju uvjete za povlaštenu kupnju mogu kupiti nekretnine po navedenim cijenama i odabrat će se najviša ponuđena ponuda. U sklopu mjera za poboljšanje demografske slike naše općine moguće je do nekretnina doći i po cijeni od jedne kune. No, to uključuje i neke uvjete, a najvažniji od svih je da ljudi koji kupe tu nekretninu u njoj planiraju živjeti i ostanu u našoj općini”, rekao je Ivan Sabolić, načelnik Općine Legrad.

