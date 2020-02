Jim Gilmore: “Mir i stabilnost na Balkanu su održivi”

Sjedinjene Američke Države oduvijek su bile snažan zagovornik stabilnosti na zapadnom Balkanu, a na osnovu onoga što se trenutno tamo dešava, vidimo da postoje uslovi da se mir i stabilnost u regionu održe, rekao je za Pobjedu Jim Gilmore, američki ambasador u OEBS-u.

“Kao što znate, SAD su uvijek bile snažan zagovornik mira na zapadnom Balkanu. Ove godine se obilježava 25-godišnjica Dejtonskog sporazuma, kojim je okončan sukob na prostoru bivše Jugoslavije. Kao što vidimo, trenutno se na Balkanu dešava dosta pozitivnih stvari“, rekao je Gilmore Pobjedi u toku telefonskog brifinga sa novinarima.

Gilmore kaže i da se stvari na Balkanu kreću u pozitivnom smjeru.

“Albanija je sada predsjedavajuća OEBS-om, Hrvatska predsjedava Savjetom Evropske unije. OEBS ima puno terenskih misija na zapadnom Balkanu, tako da možete vidjeti u kojoj mjeri svi radimo u pravcu mira i sigurnosti na zapadnom Balkanu. Mislim da se stvari na Balkanu kreću u veoma pozitivnom pravcu“, ocijenio je američki diplomata, dodajući da je optimističan u pogledu razvoja mnogih balkanskih zemalja.

Dodaje da SAD žele da podstaknu Srbiju da se još više približi EU.

“Optimističan sam u pogledu razvoja mnogih zemalja u regionu Balkana, uključujući i to da bismo željeli da podstaknemo interesovanje Srbije za približavanje Evropskoj uniji. Mi mislimo da je to zapravo vrlo pozitivan smjer u kojem idu i i ima dosta načina da se to realizuje. Na osnovu onoga što trenutno vidimo u regionu, mir i stabilnost su održivi“, rekao je Gilmore, prenosi “RTCG“.

