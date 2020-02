“Moja Maja je nevina, nešto smrdi u slučaju” – Iako ga je varala muž brani suprugu optuženu za masakr u Jabukovcu

Maja je nevina, sve ovo je namješteno. Zbog čega joj se namješta i ko to radi, ne znam, ali vidim da nešto smrdi.

Ovo za “Kurir” kaže Novica Bađikić (35), suprug Maje Bađikić (26), koju je Više javno tužilaštvo u Negotinu (Srbija) u prošli petak optužilo da je zajedno sa svojim ljubavnikom Davorom Pernićem (35) ubila domaćina Raju Kazimirovića (72), njegovu majku Dragicu (93), sestru Ljubinku Oprikić (76) i sestričinu Draganu Jozeljić (53), na njihovom salašu kod Jabukovca.

Progovorio prvi put

Suprug optužene Maje, koja je tokom istrage priznala da mu je bila nevjerna, prvi put je progovorio za medije, tvrdeći da Maja nije kriva.

– Nisam se dosad oglašavao zato što sam čekao da državni organi urade svoj posao i imao nadu da će se slučaj rasvjetliti i da će pravda izaći na vidjelo. Da li treba neko nevin da ispašta ako je neko drugi riješio da se na kvarno bogati? Nekome je u interesu da se ne dođe do istine, a ko Maju uvlači u sve ovo – ne znam – kaže Novica.

Međutim, on nije objasnio ko želi da se obogati na kvarno i kome je u interesu da se istina ne sazna. iako je tužilaštvo rasvjetlilo zločin koji je u ljeto 2019. potresao region, suprug optužene kaže da “njemu tu nešto smrdi”.

LJUBAVNIK JE ODAO PRIZNALA PRELJUBU, NE I ZLOČIN

Podsjetimo, za zločin u Jabukovcu najprije je bio osumnjičen samo Davor Pernić, ali je on poslije mjesec dana u pritvoru optužio i Maju Bađikić za saučesništvo. On je tada ispričao da je Maja pucala u dvije žrtve, i on u dvije, kao i da su njih dvoje bili u emotivnoj vezi. Maja je poslije toga uhapšena i priznala je ljubavnu vezu sa Pernićem, ali ne i zločin. Kako je Pernić ispričao, motiv ubistva četvoro ljudi bio je novac, koji im je bio potreban za Majinu operaciju.

– Na tužilaštvu je da ovaj slučaj razriješi. Svi koji prate slučaj vide da nešto smrdi, ja mislim da sve smrdi, a nikad neću ni saznati o čemu se tačno radi ukoliko ne bude pravde – dodaje sagovornik, koji sa Majom ima i dijete. Novica Bađikić kaže da ne vjeruje ni u pouzdanost DNK analize opušaka, koji su nađeni na mjestu zločina, i na kojima se, kako su vještačenja utvrdila, nalazi biološki trag njegove žene.

– Od dva pronađena opuška, na jednom su Majini DNK tragovi, a drugi se navodno još ispituju. Nisam policajac, niti stručnjak, ne znam kako se rade istrage, pa tako ne znam ni da li je moguće izolovati profil na polutrulom pikavcu – pita se Novica, pokušavajući da ukaže na to da su pikavci podmetnuti naknadno, iako su forenzičari odmah poslije pronalaska tijela izuzeli sporne opuške sa mjesta zlčina.

ČINJENICE

7. avgusta 2019. na zabačenom salašu nađena četiri tijela

8 dana kasnije uhapšen je Davir Pernić

Mjesec dana kasnije uhapšena je i Maja Bađikić

Maja je u pritvoru provela tri mjeseca, pa je puštena da se brani sa slobode

DNK trag na opušku je ključni dokaz protiv Maje

Pucala u dvije osobe

Prema navodima optužnice, Maja Bađikić je navodno pucala u dvije osobe, odnosno na teret joj se stavlja teško ubistvo u saizvršilaštvu, za koje je zaprijećena kazna do 40 godina zatvora. Ista kazna prijeti i njenom ljubavniku Davoru Perniću, prenosi “Kurir“.

