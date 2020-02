Veljko ima 15 godina i PREKO DEVEDESET DIPLOMA

Najmlađi je laureat ovogodišnjih sretenjskih priznanja koje je zaslužnim pojedincima i organizacijama na Dan državnosti uručio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Veljku je pripala zlatna medalja, kako se navodi na sajtu predsjednika Republike, “za izuzetne zasluge i postignute rezultate u javnim djelatnostima”.

Đurić kaže da je sa takmičenjima počeo od petog razreda i da se takmičio mahom iz svih predmeta – iz književnosti, gramatike, hemije, fizike, matematike, biologije, ekologije i historije. Osvojio je do sada 47 nagrada samo na takmičenjima, a ako se uzmu u obzir i nagrade različitih organizacija, fondacija i institucija, dobio je više od 70 nagrada, odnosno 90 diploma, piše “Blic“.

“To što sam najmlađi dobitnik ove nagrade za mene je izuzetna čast i jako sam ponosan na to. Prije svega što je ovo najprestižnija nagrada među mojim brojnim nagradama. Ovo nije samo izuzetna nagrada za moj rad, zalaganje i sve ono što sam uložio u prethodnom periodu, već dolazi na neki način i kao obaveza jer imam neku stegu da opravdam ovu veliku nagradu, ali i da nastavim u budućnosti da se bavim naukom i da postižem rezultate bolje nego što sam to do sada radio i da pomeram svoje ciljeve za korak dalje”, kaže Veljko, učenik prvog razreda prirodno-matematčkog smijera niške gimnazije “Svetozar Marković”.

Među najznačajnijim nagradama koje je do sada osvojio nabraja prvo mjesto na državnom takmičenju iz historije, jedno prvo, jedno drugo mjesto na državnom takmičenju iz književnosti, drugo mjesto na državnom takmičenju iz fizike, treće mjesto na državnom takmičenju iz matematike i prvo mjesto na internacionalnom takmičenju “Ekološka olimpijada”.

Želja mu je da se bavi genetskim inženjeringom.

“Pošto sam se takmičio kako iz društvenih, tako i iz prirodnih nauka, možda nešto što mi je najveću pažnju privuklo jeste biologija u kojoj sam se isprobao i kao organizator takmičenja i kao veoma uspješan takmičar”, kaže Veljko.

