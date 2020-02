Djevojčica u Beogradu četiri noći igrala igrice i gledala filmove na mobilnom, pa dobila napad i završila u hitnoj

– Poseban utisak ostavio je jedan relativno svijež događaj. Naime, neka djeca su očigledno zamijenila dan za noć što može da ostavi dosta posljedica. Za vikend je jedna djevojčica od 17,5 godina danju spavala, a noću je sa drugaricom igrala igrice i gledala filmove na mobilnom telefonu. Poslije četiri dana to je rezultiralo konvulzivnim napadom – rekla je za “RTS” dr Ivana Stefanović iz beogradske Hitne pomoći.

Konvulzije predstavljaju iznenadne napade snažnog, nekontrolisanog grčenja mišića, često praćenog gubitkom svijesti. I mogu biti posljedica nekog oblika epilepsije.

– To još ne znači da je reč o epilepsiji, mora da se odradi čitava dijagnostika. Međutim, postoji danas i termin TV epilepsija, napadi uzrokovani video igricama. U svakom slučaju roditelji moraju da obrate pažnju koliko vremena djeca provode za kompjuterom, televizijom, mobilnim telefonima… .- dodala je dr Ivana Stefanović.

Broj zavisnika od video-igrica raste iz godine u godinu, starosna granica je sve niža, a na liječenje kod psihologa dolaze čak i trogodišnjaci.

– Jedan od najekstremnijih slučajeva sa kojima sam se susreo je bio momak koji dve godine nije izašao iz kuće jer je igrao igrice. Ova zavisnost se ne razlikuje suštinski od patološkog kockanja, a smatram da se može staviti rame uz rame sa heroinskom zavisnošću – objasnio je ranije za “Blic” Milan Radovanović, psihološki savjetnik savjetovališta Entera MR.

Zavisnici od video-igrica, takozvani gejmeri, povlače se u sobu, prekidaju kontakt sa prijateljima, dolazi polako do povlačenja iz škole i čitav svijet počne da se vrti oko monitora.

– Imali smo djecu koja su prestajala da izlaze iz sobe, rekorder je bilo 36 sati u kontinuitetu. Dijete je izgubilo potrebu da ide do toaleta, to je radilo samo kad baš mora, tuširalo se nije danima. Govor je nestajao, a dijete je ispustilo neki neartikulisani zvuk kada mu je majka ušla u sobu da mu donese sok. Iznerviralo ga je što ga je prekinula dok igra igricu i on ju je gađao flašom. To je bio okidač da ga dovede na terapiju – dodao je Radovanović.

