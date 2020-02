Srbijom hara više od 100 sekti: Vrbuju na internetu, posebno su opasni za jedan dio populacije

Pastuović je naveo da na upozoravajuće brojke utiče i činjenica da sektaška vrbovanja nisu više tradicionalna, od vrata do vrata, već sada dolaze putem interneta i meta su im mladi.

On je za “RTS” rekao da mnoge sekte nikada neće javno da priznaju čime se zapravo bave i za to uvijek imaju određeni paravan.

– Sve sekte su opasne, samo je pitanje koja na koji način djeluje. U Srbiji ih ima više od 100. Za većinu njih, članovi i rukovodstvo, neće priznati da su sekte – rekao je Pastuović i dodao da žrtve vrbuju na različite načine, najviše putem interneta.

Pastuović je objasnio da su plijen za sekte najranjiviji pripadnici društva, odnosno oni kojima je potrebna ljudska pažnja ili novac.

– Postoje sekte koje tipuju penzionere. Obično čekaju da jedan od partnera umre i onda pružaju utjehu udovcu ili udovici… Razbijanje porodice je ključ svega. Svaka sekta ima svoju ciljnu grupu i način vrbovanja – naglasio je Pastuović.

On je podsjetio na slučaj u Panami, kada su pronađena tijela sedam lica u masovnoj grobnici, a među žrtvama su trudnica i petoro njene djece, a vlasti su isticale da vjeruju da je riječ o egzorcizmu.

– Takvih sekti ima dosta u cijelom svijetu i one tako funkcionišu. Ono što mi nazivamo vudu, to nije magija, to je religija. Ono što mi gledamo kao vudu lutkica to je nešto drugo, ne pripada zapravo vuduu – pojasnio je Pastuović.

Pastuović je rekao da je najteže kada istraga pokaže da je dijete izvršilo samoubistvo jer ga je vrbovala neka sekta.

Psiholog Marija Milenković naglasila je da su mladi osjetljiva kategorija i laka meta sektama.

– Nema pravila da li su žrtve bogate ili siromašne. Svima je zajednička ta odbačenost od društva. To su ljudi kojima je potrebna pažnja. Kada se jedna mlada osoba nađe u situaciji da nema sa kim da razgovara, onda postaje laka meta – rekla je Milenkovićeva.

Milenkovićeva je istakla da svako želi da pripada nekome ili nečemu, da postoje i ljudi koji traže lijek za svoje bolesti.

Prema njenim riječima, prevencija može da bude otvoren razgovor i razumijevanje, ali i da mediji posvete pažnju ovim problemima.

