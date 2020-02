Ministarstvo Obrazovanja Hrvatske: “Nema zapošljavanja s diplomama iz Republike Srpske”

Direktori škola i radnici otputovali su u New York na “službeno putovanje” u trajanju od sedam dana, no sporno je što u itineraru putovanja službenog dijela – gotovo da i nema. Ministarstvo je za situaciju saznalo putem medija, kaže Divjak i dodaje kako je to, ako je zaista tako kako se piše po medijima, potpuno neprihvatljivo.

“Tražili smo očitovanje svih ravnatelja svih škola koje su uključene u program, da nam se pošalje program, kao i putni nalozi da se provjeri tko snosi troškove i tko je kome dao odobrenje. Moramo svi pokazati osjetljivost i brigu za to da su u pitanju novci poreznih obveznika”, prokomentirala je.

Upitana može li postojati sankcija za takvo neodgovorno raspolaganje novcem poreznih obveznika, kazala je kako je upravo to razlog zašto je Ministarstvo tražilo očitovanje.

“Neki su kazali da snose sami troškove. Jedino što moraju regulirati je da su na godišnjem odmoru. Ako je iz sredstava škole, mora postojati opravdanje. Nakon očitovanja ćemo vidjeti treba li sve proslijediti i inspekciji. Pričekajmo da prikupimo podatke”, poručila je.

Nema zapošljavanja s diplomama iz Republike Srpske

Od 1300 ravnatelja, njih stotinu još nije prošlo provjeru diploma, kaže Divjak, što odgovara i broju škola koje još trebaju proći.

“Poslali smo naputak da nema izgovora da se to provede, različiti su bili izgovori zašto se do sada nije provelo”. Do sada je pronađeno 49 nevjerodostojnih isprava. “Proces još uvijek traje. Osamdeset posto sustava je provjereno”, rekla je i dodala kako je omjer svjedodži i diploma pola-pola.

Ministrica se požalila da Republika Srpska odbija provjeravati diplome na zahtjev Republike Hrvatske i zbog toga će, kaže, biti zaustavljeno svako zapošljavanje u školstvu s diplomama koje potječu iz tog entiteta.

“Da je jedna bila bi previše, a pedeset je puno previše”, istaknula je ministrica.

U Ministarstvima postoji procedura obavezne provjere diploma, a Divjak smatra da bi se isto trebalo uvesti svugdje – od javnih tijela i poduzeća do svih ostalih.

“U početku je to mukotrpan proces. Nisam ni mogla slutiti prije godinu dana da će biti toliko problema. Od same tromosti sustava da se to pokrene, neki ravnatelji nisu to proveli na vrijeme, tražili su izgovore. U manjini su, ali ipak ih je stotinjak koji su mislili da to ne treba napraviti”, ispričala je.

Dvije kaznene prijave

Ministrica ima dvije kaznene prijave – od strane dekana Ekonomskog fakulteta i prorektora Hrvatskih studija. U sustavu je, kaže, tridesetak godina, tijekom kojih je obnašala različite funkcije i bila vrlo aktivna na Sveučilištu, prenosi N1.

