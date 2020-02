Omer Huseinović pucao u pravcu Muhameda, pa ubio svog unuka Rusmira

Omer Huseinović (76) iz Plava u Crnoj Gori slučajno je, pucajući u pravcu Muhameda Cirikovića (28), ubio svog unuka Rusmira Huseinovića (29), javljaju crnogorske “Vijesti“.

Objasnili su da su se Ciriković i Huseinović oko ponoći potukli ispred jednog lokala u Plavu, a da je Huseinović krenuo da ih razdvaja.

“Nakon nekog vremena potegao je pištolj, nanišanio u pravcu Cirikovića i povukao oroz. Hitac je prošao kroz nadlakticu Cirikovića i usmrtio njegovog unuka Huseinovića”, rekao je sagovornik iz UP.

Dodao je da je tragediju snimila nadzorna kamera objekta ispred kog je došlo do tuče, a potom i pucnjave.

Iz UP je saopšteno da je Ciriković transportovan u Opštu bolnicu u Beranama.

Iz te zdravstvene ustanove Vijestima je potvrđeno da je Ciriković van životne opasnosti.

“Ima prostrjelnu ranu u predijelu ramena i njegovo zdravstveno stanje je stabilno”.

U zvaničnom saopštenju UP piše da je do pucnjave došlo oko ponoći u Ulici Dizderača.

“R.H. je podlegao povredama od posljedica ranjavanja, dok je M.C. transportovan u Medicinski centar Berane. Preduzimajući aktivnost na rasvjetljavanju ovog događaja policija je došla do sumnja da je O.H. (76) iz Plava počinio ova djela. Policijski službenici su pronašli i vatreno oružje marke ČZ kalibra 7,65 mm za koji se sumnja da je predmet izvršenja krvičnih djela. O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je naložio da se O.H. liši slobode zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo i krivično djelo ubistvo u pokušaju”, saopšteno je iz Uprave policije.

