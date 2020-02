U Dalmaciji puše najjača bura ,more divlja, nezapamćeni udari bure u Makarskoj, na Biokovu MINUS 21…

Danima je vladalo natprosječno toplo vrijeme uz slaba do umjereno jugo, a onda je brza, ali intenzivna hladna fronta donijela zamjetnu promjenu vremena.

Oborine su u većini predjela bile slabe, no lokalno je uz grmljavinsko nevrijeme bilo i obilnijih količina. Primjerice, za vrijeme popodnevnog grmljavinskog nevremena u Podstrani su pale 24 litre kiše i tuče po kvadratnom metru.

Ipak, glavna meteorološka vijest dana je vjetar. Ovisno o dijelu Dalmacije pušu jaka bura i tramontana s olujnim udarima. Prema podacima DHMZ-a bura u Makarskoj puše na udare do orkanskih 169 km/h. U dubrovačkoj zračnoj luci izmjereni su udari do 133 km/h, a u Splitu (Marjan) bura ima udare do 126 km/h. Svi navedeni podaci su službeni, javlja Dalmacijadanas

Ipak, najgore je navrhu Sveti Jure na Biokovu. Prema podacima tamošnje automatske meteorološke postaje, na Biokovu se dogodio udar od 75 m/s, odnosno nevjerojatnih 270 km/h! Radi se o neverificiranom podatku, no postane li on služben, radit će se o najvećoj brzini vjetra ikada i igdje službeno izmjerenom u Hrvatskoj!

U ponoć je na Biokovu temperatura zraka iznosila -8°C, a osjet hladnoće čak -21°C.

