Hrvatska- Vakula najavio nove probleme i veliku hladnoću,paralizirana autocesta

Nakon nekoliko dana za veljaču rijetko viđenih temperatura, jutros je nastupilo nevrijeme, a bilo je jake kiše, tuče, pijavice, iščupanih stabala i snijega.

Na autocesti A1 oko podneva je bio dosta snijega što je prouzročilo čak četiri prometne nesreće u kratkom vremenskom razdoblju. Večeras je zbog vjetra potpuno prekinut promet dionicom autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak je državnim cestama preko Karina, Obrovca i Gračaca (DC27 i DC50), javio je HAK.

Meteorolog Zoran Vakula u novoj je prognozi za HRT promjenu je opisao ovako, istovremeno najavljući ono što nas tek čeka: Prognozirano – na žalost, i ostvareno! Umjesto snijega, kao da nije veljača – mnoge je kopnene krajeve zabijelila tuča! Još češća je bila kiša, gdjegod praćena munjama i gromovima, a i vjetar je bio jak, mjestimice i s olujnim udarima. Tijekom srijede će još jači puhati svima! Sigurno će prouzročiti zastoje u prometu, nadam se ne i neku drugu veću štetu! Pritom će oborina biti manje nego u utorak, koji je nekima nakratko djelovao kao svijeta smak”.

Od četvrtka do nedjelje, najavljuje vakula, bit će opet stabilnije, mirnije, sunčanije i suho, ali valja pripremiti toplije cipele i odjeće. Temperaturnih će minusa biti gotovo diljem unutrašnjosti, a i ponegdje blizu mora će se jutarnja hladnoća osjetiti do kosti, najavljuje Vakula. Poslijepodneva će, s druge strane, biti sve toplija, a od nedjelje i oblačnija, uz jugozapadnjak i jugo ponovno i vjetrovitija i kišovitija…

Detaljnu vremensku prognozu i posebice upozorenja za vjetar po područjima za sljedeće dane za HRT je pripremio Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

Srijeda: jako vjetrovito, hladnije, ponegdje malo oborine

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice sa slabim oborinama na granici kiše i snijega. Puhat će jak i vrlo jak sjeverozapadni i sjeverni vjetar s olujnim udarima. Temperatura zraka od 2 °C ujutro do 7 °C poslijepodne.Izrazito vjetrovito uz jak do olujan sjeverni vjetar, uz koji se ne mogu isključiti i štete, bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Uz promjenljivu naoblaku mjestimice će biti kratkotrajne oborine na granici kiše i snijega, uglavnom u južnijim područjima. Najviša temperatura do 8 °C.

U gorju će biti hladnije, ponegdje uz susnježice i snijeg, osobito na Kordunu i u Lici. Na sjevernom Jadranu pak djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će jak i olujan sjeverni vjetar i bura, podno Velebita osobito prema kraju dana s orkanskim udarima, pa treba računati na probleme u prometu. Najviša temperatura od 2 °C u gorju dio 12 °C na zapadu Istre. Ujutro u gorju ponegdje “minusi” pa je moguća i poledica.

Upozorenje najvišeg stupnja za sjeverni vjetar i buru objavljeno je i za Dalmacije, a u prvom dijelu dana puhat će i sjeverozapadnjak. Osim problema u prometu, moguće su i štete, osobito prema kraju dana, kada će vjetar biti najjači. Uz promjenljivu naoblaku mjestimice može pasti malo kiše, a u višim predjelima, osobito Zagore, i snijega. Jutarnja temperatura od 2 °C u unutrašnjosti Dalmacije do 8 °C na otocima.

I na jugu Hrvatske će zahladnjeti te će biti jako vjetrovito. Puhat će vrlo jak sjeverozapadni i sjeverni vjetar uz najvišu temperaturu zraka oko 10 °C. Pritom će uglavnom biti suho uz promjenljivu naoblaku.

Od četvrtka mirnije, stabilnije, sunčanije, do nedjelje i suho, ali…

“Nakon mnogima nepovoljne srijede u četvrtak na kopnu slabljenje vjetra i sunčanije vrijeme, ali uz hladno jutro i “minuse”. U petak i subotu u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj promjenljiva naoblaka, no zadržat će se uglavnom suho i razmjerno hladno. Od nedjelje promjenljivo i u gorju uz porast vjerojatnosti kiše. Uz jačanje jugozapadnjaka i temperatura će porasti,piše Index

Do subote će razmjerno hladno biti i na Jadranu, osobito još u četvrtak uz jaku, u početku i olujnu buru. A u petak i subotu će sjeverozapadnjak i bura biti slabiji. Sve do subote na Jadranu će prevladavati sunčano i stabilno. Zatim će zapuhati jugo, naoblaka porasti te mjestimice biti i kiše, ponajprije na sjevernom dijelu, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

