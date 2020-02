U Hrvatsku sletjela putnica koja je boravila u Wuhanu

U zračnoj luci sastao se krizni stožer. Na njegovom je čelu ministar zdravstva Vili Beroš, epidemiolog Bernard Kaić i Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u kriznim situacijama Grada Zagreba, piše “N1“.

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da nema razloga za zabrinutost.

“Nema mjesta panici, nije riječ o ugrozi i postojanju bolesti. Mi smo planirali imati vježbu, no sada smo je imali uživo. Prije polijetanja zrakoplova dobili smo dojavu da hrvatska državljanka koja je boravila u Wuhanu dolazi u Zagreb. Iz Wuhana je otišla prije 12 dana i nalazi se u inkubacijskom periodu od 14 dana. Htjeli smo provjeriti funkcioniranje službe, a ovo nije krizni stožer već ekspertna skupina. Prije dolaska smo obišli graničnu policiju, sanitarnu inspekciju i carinu. Ona je zdrava i ovo je zapravo način pripremanja za ovakve slučajeve, sve službe odradile su posao na visini zadatka. S obzirom da znamo da je inkubacija 14 dana htjeli smo ovako postupiti, da je prošao rok od 14 dana smatrali bismo ju zdravom i ona bi se mogla slobodno kretati“, rekao je Beroš i pojasnio da će rješenjem sanitarne inspekcije ona biti podvrgnuta zdravstvenom nadzoru.

“To je genetski test koji se radi jednostavno, ne testiramo one koji ne pokazuju znakove bolesti, no do 14 dana postupamo s mjerama opreza“.

Što se testiranja na bolest tiče, ministar ističe da će epidemiološka struka definirati taj način no napominje da ne treba testirati one koji nisu bolesni, a oni do isteka 14 dana inkubacije bit će pod nadzorom.

Što se tiče četvero hrvatskih državljana koji su također boravili u Wuhanu i koji danas slijeću u Francusku, ministar Beroš kaže da su, prema njegovim informacijama, oni još u zraku, da će na jug Francuske sletjeti popodne, te da će biti u izolaciji.

