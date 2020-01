Tajvanski turisti šetali gradom s natpisom “Nismo Kinezi”: Djeca bježala od njih, žena stavila kaput preko usta

– Vidija sam Kineza s natpisom da nije Kinez, ispričao je na jutarnjoj kafi Šibenčanin koji se čudi što Kinezi, koji su zapravo Tajvanci, hodaju Šibenikom s natpisom na svim Šibenčanima poznatim jezicima: ‘Nisam Kinez’.

Pomislio bi čovjek da se radi o šali, no kako je ipak riječ o naciji s drugog kraja svijeta koji su na svojoj koži osjetili što znači biti Kinez u Šibeniku, dosjetili su se hodati gradom s ovim natpisom.

Strah od koronavirusa

Sve se naime dogodilo zbog masovne histerije nastale uslijed straha od širenja koronavirusa iz Kine. Ne i Tajvana.

Čovjek sa šibenske špice zapravo nije pogriješio, jer iako su Tajvanci zapravo odmetnuti Kinezi čija je otok/država tek djelomično priznata i to upravo pod nazivom Republika Kina, ne vole da ih se naziva Kinezima. U ovom slučaju to su i dodatno naglasili, kako dobri domaćini ne bi pomislili da su uz to još i kliconoše.

A Šibenčani kao Šibenčani, svemu i svakome se vole narugati, tako su njihovi današnji gosti postali predmet zafrkancije, iako njima samima do zafrkancije uopće nije, piše “Morski“.

“Djeca bježala, a ljudi se sklanjali od nas”

– Reka je momak šta nosi natpis da je to napravija jer su jučer dica u Zadru bižala od njega pa se tija osigurat. Iša je kraj mene prvi u grupi i nosija natpis. Ljudi su se smijali i slikavali ga. Al’ najsmišnije je bilo kad je žena kraj sv. Barbare prošla i stavila kaput priko usta i nosa i prošla kraj njih. Uglavnom, svi su se smijali, pa na kraju vođenje nije bilo ni bitno. Ali i oni su me pitali ‘oće li po Hrvatskoj sresti grupe iz Kine jer se i oni boje. I čim su izašli iz busa, žena na kolodvoru šta radi u WC-u me pitala jesu oni iz Kine? Ja rekla – Tajvan, pratiteljica njihova razumila i njima ispričavala, oni umrli od smija. I pitali su me kako se kaže na hrvatskom “Not from China”, ja rekla momku s natpisom, ali kako on izgovara, zvuči kao-mi smo iz Hrvatske pa sam mu rekla da ipak to ne izgovara nego da pokazuje natpis. Uglavnom, zabavna grupa – ispričala je za “Morski.hr” ovu neobičnu anegdotu turistička voditeljica Ana Ninić, koja je i sama svjedočila događaju.

Vodič njihove grupe ispričala je kako je žena u centru grada pokraj njih prošla i stavila kaput preko usta i nosa, a juče su djeca u Zadru bježala od njih.

– I oni su mene pitali hoće li po Hrvatskoj sresti grupe iz Kine jer se i oni boje – rekla je turistička voditeljica Ana Ninić.

