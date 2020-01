Siniša (70) tvrdio da ga šalju na psihijatriju jer voli djevojku (20); Otkriveno šta se se krije iza ove priče

On je svoju žrtvu pratio skoro godinu dana i zahtjevao od nje se*sualne odnose prijeteći joj da će je ubiti. Kako je ustanovljeno da je neuračunljiv uslijed dugogodišnjeg alkoholizma, starac je upućen na psihijatrijsko liječenje.

Kako je utvrđeno tokom postupka za izricanje mjere bezbjednosti, Siniša je od septembra 2017. do avgusta 2018. godine dolazio u kafić u Nišu u kojem je djevojka radila kao konobarica i maltretirao je.

– On me je svakodnevno čekao ispred kafića, prijetio mi je, tvrdio je da ima nož, da će me ubiti. Govorio je da će na mene baciti bombu, nudio mi je novac za se*s i to pred gostima kafića. Nisam htjela da ga prijavim, nadala sam da će prestati, a odlučila sam da se obratim policiji kada je došao kod mojih roditelja i pokušao da sa njima uspostavi prijateljske odnose. Tada sam shvatila da neće prestati i pozvala sam policiju – kazala je pred sudom žrtva proganjanja.

Ona je istakla da sa starcem nikada nije bila u vezi.

– Uporno sam mu govorila da mi se ne približava, da me ostavi na miru, ali je on nastavio da me proganja – rekla je dvadesetogodišnjakinja.

Psihijatrijskim vještačenjem je ustanovljeno da Siniša boluje od hroničnog moždanog psihosindroma, odnosno demencije nastale zbog dugogodišnje zavisnosti od alkohola.

– Kako je ustanovljeno da je Siniša nesposoban da shvati značaj svojih djela i da upravlja svojim postupcima nije mogao ni da učestvuje u postupku koji se protiv njega vodio. Komisija vještaka je ustanovila da postoji ozbiljna opasnost da će ubuduće ponoviti slično ili teže krivično djelo pa je iz tog razloga predložila mjeru bezbjednosti obaveznog liječenja i čuvanja u psihijatrijskoj ustanovi.

Advokat se žalio na prvostepenu sudsku odluku, ali je Viši sud potvrdio čime je postala pravosnažna, pa će Siniša uskoro morati na psihijatrijsko liječenje. Koliko će ostati u ustanovi zavisi od procene ljekara koji će odlučiti da bude pušten iz bolnice tek kada ustanovi da više nije opasan po okolinu.

Mještani Krušca za Sinišu nemaju nijednu dobru riječ.

– I njegovi ukućani su strahovali za život, vrlo je agresivan i ovo mu nije prvi put da napada ljude. Zbog pijanstva je i imovinu rasprodao, svi su bježali od njega jer su znali da je neuračunljiv. Po selu je pričao da se sa tom djevojkom zabavljao, da joj je davao novac jer nije pri sebi – kažu Sinišine komšije, piše “Informer“.

