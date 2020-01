ČUDOM IZBJEGAO SMRT: Udaren SJEKIROM U GLAVU jer je “pogledao tuđu ženu”

Do sukoba je došlo jer je povrijeđeni prodavac navodno provokativno pogledao vanbračnu suprugu okrivljenog, a napad se desio pored pijačne tezge na kojoj je Pavlović prodavao.

Pijačni prodavac je čudom izbjegao smrt – zadobio je razderno nagnječnu ranu u desnom, tjemenom, predjelu glave, ali uz dosta sreće povrede su bile lake. Nakon napada Nikola A. je pobjegao sa lica mjesta, dok je sjekiru bacio iza jednog kioska u neposrendoj blizini mjesta događaja, piše “Blic“.

Kako se navodi u presudi Višeg suda u Nišu, on je oglašen krivim za krivično djelo nasilničko ponašanje, a kazna mu je izrečena po sporazumu o priznanju krivice. Navedenim sporazumom Nikola A. je priznao krivično djelo u potpunosti i saglasio se da bude kažnjen sa osam mjeseci zatvora. U kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 1. decembra 2018. godine do 21. februara 2019. godine.

Pavlović je, ranije, posle napada izjavio za “Blic” da ga je napadač udario tri puta tupom stranom sjekire u glavu, i da je imao mnogo sreće jer je prije 18 godina preživio moždani udar usljed pucanja aneurizme na mozgu, pa svako povređivanje glave može imati nesagledive posljedice. On je tada posvjedočio da je do napada je došlo, praktično, bez ikakvog povoda.

“Bio sam za svojom tezgom na Durlanskoj pijaci gdje prodajem kupus, krompir luk i drugo povrće. Poznajem napadača samo iz viđenja, jer donosi na pijacu orahe i voće koje nudi prodavcima na otkup, a koje nabavlja ko zna odakle. On je prošao pored moje tezge sa nekom ženom. Međutim, poslije pet metara je stao i vratio se. Pitao me je bez ikakvog povoda: “Što ti gledaš u moju ženu? Hoćeš sada da te bijem?” Odgovorio sam mu lijepo da gledam svakog ko prođe pored moje tezge, ali i da me od malena niko nije tukao, pa neće ni on. On je, međutim, nastavio da provocira pa smo krenuli ka izlazu sa pijace. Stali smo jedan naspram drugog pa sam ga pitao: “Hoćeš da me biješ, ‘ajde sada možeš da me biješ. Ja nisam došao ovdje da se bijem””, ispričao je Slavoljub u novembru 2018. godine, u ispovijesti za “Blic“.

Budući da ga Nikola tu nije napao, Slavoljub se vratio do svoje tezge.

“Računao sam da se to završilo. No, ubrzo je do moje tezge došla ta žena koja je bila sa njim. Onda je ona počela da me provocira: “Šta me gledaš? Da nisi ti neki pedofil?” Rekao sam i njoj da gledam svakog ko prođe pored moje tezge i krenuo da ustanem sa stolice, kada sam čuo kolegu pored mene kako me upozorava: “Pazi Cale”. Onda sam ukapirao da je njegova žena došla samo da mi odvuče pažnju i natjera me da ustanem, ali već je bilo kasno – osjetio sam udarce sa desne strane glave. Udario me je dva ili tri puta tupom stranom sjekire i odmah sam počeo da krvarim. Srećom sam imao kapu, pa je to malo ublažilo udarce. Uhvatio sam se za okrvavljenu glavu i krenuo sam ka policijskoj stanici koja je preko puta pijace da prijavim napad. On je stajao sa strane i nastavio je da me zove i provocira: “Dođi, dođi”. Dosta sam krvario na mjestu povrede što se može vidjeti i po garderobi koju sam imao na sebi”, ispričao je ranije Slavoljub.

Sud je obavezao okrivljenog Nikolu A. da nadoknadi troškove postupka u iznosu od 124.267 dinara, za vještačenje, odbranu po službenoj dužnosti i troškve dovođenja iz KPZ Niš.

On je presudom obavezan da plati i 12.000 dinara za troškove branioca po službenoj dužnosti, kao i 5.000 dinara na ime paušala. Sud je okrivljenom izrekao i mjeru oduzimanja sjekire.

