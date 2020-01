Zašto je Sjenica među najhladnijim mjestima Evrope, meteorolog koji je izmjerio -40,4 ima objašnjenje

Da je Sjenica evropski Sibir najbolje zna dugogodišnji meteorolog Sulejman Heman Muftarević. On je i novinar, ali i svojevrsni hroničar ovog grada.

– Sjenica je jedan od najhladnijih gradova Evrope, tačnije među 20 najhladnijih je. Od Moskve kad se krene do Portugala, hladnijeg naseljenog mjesta nema od Sjenice. Ima Zakopane u Poljskoj, jedan dio bivšeg Sovjetskog Saveza, ima norveških, švedskih i još neki skandinavskih gradova.

On objašnjava šta je razlog niskih temperatura na sjeničko-pešterskoj visoravni.

– Ova visoravan se nalazi na preko 1.000 metara nadmorske visine. Prosjek je 1.100 metara do 1.350. Na visoravni postoje dvije kotline, pešterska kotlina u predjelu Karajukića Bunara i Sjenička kotlina u samom centru grada. U toku anticiklona, znači kad je lijepo vrijeme, kad imamo snježni pokrivač, dolazi do takozvane inverzije temperature, to znači poslije zalaska sunca, poslije insolacije, hladan zrak spušta se u vidu klina sa okolnih planina Jadovnika, Golije, Ozrena, Žilindara, Ninaje, kao teži potiskuje topao zrak u vidu klina i zauzima njegovo mjesto i traži najnižu tačku. Znači, Sjenička kotlina najniža je tačka, od pošte pa do pijace, to je najhladniji dio grada – napominje Muftarević.

Historijski rekord – 40,4 stepena

Prema njegovim riječima, tu je 13. januara 1985. godine, izmjerio minus 36 stepeni, a kod pošte je u 7.30 bilo minus 40,4 stepena. Ali, tu temperaturu zavod nije priznao pošto se nije mjerila na stanici, prenosi “Hayat“.

