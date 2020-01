Ispovijest Ante Zavadlava, čiji je sin počinio trostruko ubistvo: Bojim se za Filipa, najgore mi je ujutro

Najgore mi je ujutro. I u ovom trenutku razmišljam kako bih najradije da sam ja na njegovom mjestu i da je on van, rekao je jučer Ante Zavadlav za ”Jutarnji list”, sedam dana nakon trostrukog ubistvo podno Marjana, za koje je optužen njegov najstariji sin Filip.

– Znam da to nije moguće. I toga mi je najviše žao. Bojim se za Filipa. Hoće li on to uspjeti izdržati? U stanju je takvom kakvo je. Nisam se čuo s njim, ali sljedeće sedmice ću probati doći do njega, posjetiti ga bude li moguće. Da ga idem gore vidjeti – rekao je Ante Zavadlav.

Tokom razgovora nekoliko je puta zaplakao, a rekao je i kako je ovo najteža životna situacija s kojom se nosi, a imao je puno životnih kriza.

– Ćaća moj, učinio sam groznu stvar – navodno su bile riječi koje je Filip rekao ocu nakon ubistva.

Ante Zavadlav je teško govorio i više puta je navodno želio prekinuti razgovor.

– Želio sam izraziti saučešće porodicama koje je usmrtio moj sin, ali mi je savjetovano da možda još nije vrijeme – tvrdi Ante Zavadlav.

Loading..

loading...

Facebook komentari