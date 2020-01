Sadiji koja je nokautirala policajku prijeti 12 godina robije: Objavljeni najnoviji detalji tuče na pijaci

Ulična prodavačica Sadija Durmisi (37) mogla bi da dobije 12 godina zatvora zbog napada na komunalnu policajku A. M. u blizini pijace na Vidikovcu, ocijenio je beogradski advokat Lazar Glišović, piše “Srbija Danas“.

Komentarišući incident koji je uzburkao javnost, kada je Sadija, koju su na društvenim mrežama prozvali “Tajsonka” prošlog vikenda bukvalno nokautirala policajku nakon kraće rasprave oko kofera sa stvarima namjenjenim nelegalnoj prodaji, Glišović upozorava da je tu riječ o krivičnom djelu napad na službeno lice.

– Imajući u vidu da je riječ o krivičnom djelu napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, u zavisnosti od toga da li postoji lakša ili teža tjelesna povreda, Sadiji prijeti kazna u rasponu do 12 godina zatvora – rekao je Glišović.

On je upozorio građene da su dužni da pokažu ličnu kartu ili drugi dokument radi legitimacije kada to od njih zatraži komunalni policajac.

– Komunalna milicija prema sada proširenim ovlašćenjima ima mogućnost da određeno lice zadrži radi utvrđivanja legitimiteta, te, ako to nije moguće, da isto lice privede pravoj policiji ili da sačeka dolazak policije na mjesto incidenta – naveo je advokat i primijetio da komunalna policija, nažalost, još od formiranja uživa lošu reputaciju u narodu, iako su u pitanju ljudi koji obavljaju značajan posao održavanja komunalnog reda i mira.

Policajka A. M. nakon incidenta završila je u bolnici, a prodavačica je uhapšena zbog napada na službeno lice i nakon dva dana puštena iz pritvora da se brani sa slobode.

Sadija Durmiši, žena koja je na vidikovačkoj pijaci napala komunalnu milicajku juče je bila gost jutarnjeg programa Hepi televizije. Ona je do detalja ispričala kako se odvijao događaj kobnog dana.

Došla sam sa bolesnim sinom i stavila robu. Desetak minuta kasnije oni su došli, a svi mi smo počeli da se pakujemo. Na mog sina su vikali, a on ne smije da ima stres. Rekla mi je da ne želi nikada više da me vidi na pijaci. Nesvjesno sam je udarila, malo je zakačila. Nikada do sada nisam imala nikakvih problema, uplašila sam se, ali nisam htjela da pobjegnem – rekla je Sadija.

