Igor Jurić: “Znam za bitne ljude koji su pedofili”

Igor Jurić, otac brutalno ubijene Tijane Jurić (15), osnivač Fondacije “Tijana Jurić” i inicijator uvođenja doživotne kazne zatvora za ubice djece dao je intervju za portal “Moj Novi Sad” i otkrio da ima fotografije i da prikuplja dokaze za pedofile na uticajnim položajima u Srbiji, koji orgijaju s djecom!

– Ja znam za nekoliko vrlo bitnih i uticajnih ljudi u našoj zemlji koji su pedofili. Oni često prave zabave s djecom od 12 do 15 godina i to je javna tajna. Ti ljudi mnogo toga koče, pa se tako i oko izmjene Krivičnog zakonika na neki način odugovlačilo. Mi imamo fotografije za neke od njih i sa advokatom smo spremni da izađemo u javnost, ali nemamo dovoljno materijala da bismo ih optužili. Nadamo se da ćemo imati podršku ljudi koji su nam i do sada pomagali kako bismo došli do dovoljno materijala za krivične prijave – kazao je Igor Jurić u razgovoru.

On je rekao da u Srbiji ima mnogo takvih ljudi i da je pedofilija ovdje rasprostranjena.

– Živim za dan da zvanično iznesemo dokaze. Dovoljno je samo da vidite koliko se para iz Srbije potroši za gledanje takvih materijala. Onda morate biti svjesni da ti ljudi žele to i fizički da dožive – kazao je Jurić i istakao da u borbu protiv pedofilije, nasilja, zlostavljanja moraju svi da se uključe.

– Najveći broj ljudi smatra da nije njihov problem kad vide nasilje na ulici, kad znaju da komšija tuče ženu. Neće da se petljaju, često su uplašeni da će nasilnik i njih možda ubiti, ne žele da se povlače po sudovima… Evo, recimo, primjera Bačkog Petrovog Sela, koje možda ima 1.000 stanovnika i gdje svako svakog poznaje. Odjednom se pojavljuje bračni par iz Austrije, a u njihovu kuću počinju da odlaze djeca. Tamo je bilo se*sualnih odnosa s djecom, čak su i lajv strim naplaćivali. To je trajalo dvije godine, svi su znali, nikoga nije bila briga, a djeca su šutjela zarad malo para i nekih poklona – prisjeća se Jurić.

On kaže da će formirati novi tim koji će pedofilima ulaziti u trag zbog toga što je dokazivanje u digitalnom svetu jako teško.

– Okupljam tim koji će se time baviti i pomagati policiji. Kad se dokaže da skladištiš takve materijale, možeš biti krivično gonjen, čak i ako se dokaže da preko dark neta gledaš se*sualno zlostavljanje djece. Zajedno radimo s našom policijom, Interpolom i Europolom i svi mogu da nam prijave takve sadržaje – kaže Jurić i najavljuje da se sjedište Fondacije iz Subotice seli u Novi Sad zbog odlične saradnje sa građanima.

