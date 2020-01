Monstrum iz Novog Sada zvjerski tukao djevojku: Sramno se branio na sudu

Udarao sam je tapkalicom za muhe i peglom, ali ne priznajem izvršenje krivičnog djela koje mi se stavlja optužnicom. Čitajući optužnicu vidio sam da sam predstavljen kao monstrum od strane tužioca i medija – rekao je na početku glavnog pretresa u novosadskom Osnovnom sudu Đorđe Lacković (25) iz Klenja kod Bogatića, koji je optužen daje svoju djevojku Ivanu Filipović (23) zvjerski pretukao.

Lacković je svoju odbranu započeo detaljnom pričom kako je i kad počeo da se zabavlja sa oštećenom Ivanom. On je rekao da joj kobnog dana u martu prošle godine u iznajmljenom stanu u Novom Sadu nije nanio teške povrede, kako stoji u optužnici.

Ona se prodaje za pare

Tog dana, dok sam bio na poslu, stigla mi je poruka s meni nepoznatog profila, gdje je pisalo: „Šta se tvoja djevojka pravi luda, što mi ne vrati pare?“ Pitao sam tog lika o čemu se radi, odgovorio mi je nek mi kaže moja djevojka. Pozvao sam Ivanu i pitao je, a ona mi je odgovorila da to nije tačno. Sumnja mi se ponovo pojavila i tražio sam broj od tog čovjeka da se čujemo. Kad sam ga dobio, rekao mi je: „Tvoja djevojka mi duguje 300 eura plus 200 eura za kamatu, bolje da to vrati nego da bude Severina.“ Rekao mi je da je zelenaš i da je Ivana uzela od njega pare da bi išli na more. Rekao mi je da je on imao seksualne odnose s njom i da ima porno-snimak. Takođe, da je bila sa još dvojicom-trojicom, da se ona kurva za pare i sve to dok je bila u vezi sa mnom i da može da mi pokaže snimke. Rekao mi je da mu je posljednji put ratu dala u novembru – priča Lacković.

Kako je dalje kazao, vratio se u stan i sve joj ispričao, rekla je da laže, a on je nazvao tog čovjeka kako bi riječi ponovio pred njom.

Počela je da histeriše, negirala je sve, a potom rekla da mu je u novembru sve vratila. Kako je spomenula novembar kao i on, srušio mi se cio svijet. Uzeo sam muhalicu i počeo da je udaram. Ona je uzela peglu i udarila me u grudi. Zgrabio sam peglu i počeo njome da je udaram, nisam znao da li je vruća. Nastavili smo da se guramo i ja sam je odgurnuo i ona je pala na radijator. Stao sam joj nogama na prste ruku, a ne kao što me tužilac tereti, da sam joj skakao nogama po leđima. Rekao sam joj da ne želim da je vidim i da napusti stan dok se ne vratim s posla. Žao mi što je do tog događaja došlo. Volio sam je. Bio sam povrijeđen i u tom trenutku reagovao sam kako nije trebalo. Imam majku i sestru, poštujem žene i nisam nasilnik – ispričao je svoju verziju Lacković.

Pekao je po vratu

Međutim, čitajući optužnicu, tužilac je rekla da je Đorđe djevojci nanio teške povrede – prijelom rebara, dva uboda nožem, opekotine trećeg stepena i drugo.

Tukao je u predjelu glave tabureom, probio joj plućnu maramicu, stavljao joj je nož pod grlom govoreći da će je ubiti. Gurnuo je na radijator, koji se od udarca otkačio, oborio je na stomak pa je skakao po njenim leđima, uključio je peglu, te je njom počeo da je peče po vratu, obje nadlaktice i lopatice, govorivši joj: „Kurvo, spavala si sa svima u Mitrovici“ – stoji, između ostalog, u optužnici..

Što se tiče drugarice Ljubice, koja je iz stana iznijela na rukama povrijeđenu Ivanu i odvela je u bolnicu, Lacković za nju nije imao lijepe riječi iako je ona najbolja Ivanina prijateljica.

Ljubica i ja se znamo od prije, zajedno smo igrali folklor. Kada se ona sa sestrom preselila u Novi Sad, često mi je pisala, nabacivala mi se i dolazila kod mene. To je djevojka lakog morala, koja koristi opojne droge, koje je i meni nudila. Ona, po meni, nije relevantan svjedok – kaže Đorđe Lacković, prenosi “Hayat“.

