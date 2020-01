Ispovijest brata trostrukog ubice: Napali su me, ali to neće ništa promijeniti

– Mene su napali misleći da se osvećuju. Lako za to što su mene napali, nego što su izgubljena tri života. Mene su napali misleći da se osvećuju i misleći da to može išta promijeniti. A to ne može ništa promijeniti. Ja im nisam ni stigao reći. Oni mene smatraju krivim za sve jer novine pišu kako je on branio brata – kaže Stanislav za “Index“.

Stanislav Zavadlav kaže da to što se piše nije tačno. Tvrdi da je njegov brat imao problema s Marinom Bobanom i Juricom Torlakom te da su oni iznuđivali novac od njega i da je postojao sukob među njima, ali da on sam nije znao sve detalje.

– Iznosili su, imam čak u SMS porukama prijetnje i za mene i za moju porodicu. I kad su spominjali mog sina, ja sam razgovarao sa svojim bratom, ali nisam znao da je on spreman na takvo nešto – kaže Stanislav.

Kaže da mu je žao te, da je znao, da bi spriječio brata.

– I on zbilja nije zaspao ni minute 13 dana. I onda je došao 14. dan, kad je bio van sebe, i počinio je nešto grozno. Ne znam, neki gnjev se skupljao u njemu. I on nije bio dobro. Ja da sam ikako mogao naslutiti, ja bih ga spriječio pošto-poto. Mislim da u tom trenutku kad je to napravio, da je on bio potpuno svjestan, ne bi to napravio. Bio je rastrojen – rekao je Stanislav.

Ispričao je kako, prema onome što zna, njegov brat nije namjeravao ubiti Ožić Paića.

– Poslije mi je rekao: „Pucao sam u Paića, ne znam je li povrijeđen ili je mrtav.“ Onda smo poslije na televiziji čuli da je umro. Njemu je neizmjerno bilo žao što je pucao u Paića jer ga je zamijenio. A ova dvojica su mu, koliko sam razumio, bili meta. Da sam to znao, ja bih to spriječio pošto-poto. I meni je žao porodice i svakoga od stradalih. I to su tri mlada života. I ne mogu opisati koliko je meni žao – kaže Stanislav.

Na pitanje zbog čega mu se brat nije obratio policiji, kaže:

– Mislim da je on mislio da to ne bi promijenilo ništa. Mi smo do sada imali nekih iskustava s policijom gdje je sve ispalo totalno izvrnuto. Naprimjer, kad je moj otac mene napao, on je zvao policiju, a ja sam dobio prijavu – zaključio je Stanislav.

