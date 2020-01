Potresna ispovijest oca ubijenog Miloša Mileusnića: “Život bez sina veoma je težak”

Pripremno ročište Neđeljku Đuroviću za ubistvo studenta Miloša Mileusnića u januaru prošle godine biće održano 21. januara u Višem sudu u Beogradu, piše “Blic“.

Na pripremnom ročištu koje je zakazano za šest dana pred godišnjicu smrti stravičnog nasumičnog ubistva u haustoru zgrade u Ulici Dimitrija Tucovića, Đurović bi trebalo kratko da se izjasni o krivici, onome šta mu se stavlja na teret, nakon čega će postupajući zamjenik tužioca i njegov branilac predložiti dokaze koji bi trebalo da se izvedu tokom glavnog pretresa.

Otac ubijenog studenta Miloša kaže da očekuje da će ubica njegovog sina biti osuđen na maksimalnu kaznu.

– Ne znam kakve olakšavajuće okolnosti može da ima ubica mog sina. Pa ipak, postoji strepnja da će dobiti manju kaznu. Ja ću odlaziti na svako suđenje, a žena i kćerka neće, jer ne bi mogle to da izdrže i podnesu. – priča Mileusnić.

Kako kaže, nada se da će pravosuđe stati na put ubicama poput Đurovića, ističući da mora preventivno da se djeluje kako bi se ubuduće izbjegli ovakvi zločini.

Život bez sina, kako kaže, veoma je težak.

– Kada ustanem, ne znam gdje se nalazim, ali onda moram da se trgnem. Svaki dan idemo na groblje, sad se bliži godišnjica. Ljudi kada nas vide, samo tužno gledaju, jer ne znaju šta da kažu. – priča Mileusnić.

Podsjetimo, Đurović se tereti da je na podmukli način, potpuno uračunljiv, 27. januara, oko šest sati ujutru, ubio Miloša Mileusnića u mračnom ulazu u zgradu u Ulici Dimitrija Tucovića 20a, u kojoj je ubijeni živio sa cimerom. Stravično ubistvo desilo se kada je nesretni mladić izlazio iz zgrade. Đurović se tada skonio u stranu pored ulaza gdje je čekao da Mileusnić izađe. Ko je on, kako se zove, koliko godina ima, nije znao. Nesretni mladić bio je njegova nasumična žrtva.

U optužnici se navodi da je nakon što je mladić otvorio vrata i iskoračio ispred zgrade, Đurović potegao kuhinjski nož koji je ponio od kuće i svojoj žrtvi zadao više ubodnih rana – probio mu je trbušnu aortu, trbuh, slezinu, te Mileusnić nije mogao ni na koji način da se odbrani.

U prvoj izjavi koju je dao u policiji okrivljeni Nedeljko priznao je u potpunosti ubistvo. On je do detalja ispričao da je kobnog dana želio nešto loše da uradi, da je krenuo ulicom i htio da izbode prvu osobu na koju naiđe. Prva je bila djevojka koja je hodala ulicom, međutim, kako je kazao na saslušanju u policiji, nju nije želio da povrijedi. Onda je došao do ulaza u Dimitrija Tucovića. Tu je planirao da pozvoni na interfon, pa ko prvi izađe njega da izbode. Dok je razmišljao kome da pozvoni, vidio je da se pali svijetlo u zgradi. Sklonio se u stranu i čekao. Izašao je Mileusnić.

Uprkos ovom priznanju i činjenici da je on bio taj koji je policiju odveo do mjesta gdje je bacio nož, na saslušanju u tužilaštvu Đurović je negirao sve. Rekao je da nikada nije bio tu, da ne poznaje Miloša Mileusnića, te da nema nikakve veze sa nožem. međutim, niz dokaza koje je Više javno tužilaštvo prikupilo tokom istrage potvrđuje upravo suprotno.



PRIJETI MU 40 GODINA

Optužnicom Nedeljku Đuroviću stavlja se na tert teško ubistvo za koje je zapriećena kazna od 10 do 40 godina zatvora. Ovaj muškarac nalazi se od ubistva u pritvoru.

U optužnici se kao glavni dokaz pominje nož kojim je ubistvo izvršeno.

– Na nožu je otkrivena krv ubijenog, kao i DNK i otisci Đurovića. Isti taj nož nedostajao je prilikom pretresa stana osumnjičenog kada je pronađen komplet noževa.

