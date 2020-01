Stanodavka ubice iz Splita: “Filip nije bio sav svoj”

Marcela Sunara, vlasnica stana u kojem je osumnjičeni živio kao podstanar, rekla je za “Novu TV” kako je dan prije nego što je ubio troje ljudi Zavadlav bio rastrojen.

“Ja sam rekla i policiji, on je dan prije, tačno 24 sata prije, oko 15.30 -16 sati sjedio na ovoj stolici, za ovim stolom, sam samcat. Gledao je u prazno, pogledao ništa nije. Nije mi se javio. On inače kaže ‘dobar dan’, ali sad se nije javio, nije me ni pogledao. Nije ništa rekao. Samo je buljio u prazno, pojeo je nekakav jogurt, neko pecivo”, ispričala je Marcela Sunara.

“Kad je došao tu, kad su ga doveli na pretres u potrazi za puškom, ispričavao mi se, rekao je ‘Marcela, oprosti, oprosti, oprosti, ili ja, oni, ja ne znam što ću, ja nisam spavao 16 dana, proveo sam noć na psihijatriji’. I to je govorio dok je tu prolazio, dok su ga odvodili u hodnik prema sobi jer on ništa nije razumio, vidjelo se na njemu. Ništa nije razumio. On nije bio svoj”, rekla je uznemirena stanodavka.

Filip Zavadlav, osumnjičeni za trostruko ubistvo u Splitu, stigao je sinoć pod jakom policijskom pratnjom u zatvorsku bolnicu u Zagrebu. Facebook grupa podrške osumnjičenom za ubistvo više puta se pojavljivala pa nestajala s Facebooka. Imala je i oko 20.000 članova. U Split je stigao advokat Branko Šerić, kojeg su angažovali za obranu osumnjičenog.

