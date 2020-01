Protest ‘1 od 5 miliona’ završen kucanjem na vrata Predsjedništva

Organizatori su ispred Predsjedništva rekli da je predsjednik “uzurpirao institucije”, “da krši Ustav” i iznijeli optužbe da se “ponaša kao diktator”.

Jedan od organizatora protesta, student Srđan Marković simbolično je pokucao na vrata predsjednika i rekao da će “građani osloboditi i tu institiciju”.

Marković je građanima zahvalio što već godinu dana učestvuju na protestima navodeći da je to jedini način da u ovom trenutku dođe do promjena, prenosi RSE,

On je takođe, pozvao Vučića da, kako je naveo, “ne dijeli narod”. “Ovo nije tvoj narod, već se mi svi borimo za bolju Srbiju” rekao je Marković.

On je zahvalio i pripadnicama specijalne vojne jedinice “Kobre” koje od ranije obezbjeđuju ulaz u predsjedništvo, jer su, kako je rekao, “stali uz svoj narod” i pustili učesnike protesta da pokucaju na vrata predsjedništva.

Okupljanje je prošlo bez incidenata, a Maković je najavio da će sljedeći protest biti posvećen ubijenom političaru sa Kosova Oliveru Ivanoviću, jer će se dva dana pred protest navršiti dvije godine od tog do danas nerješenog zločina.

Reković: Nećete nas demotivisati

Protestna kolona je krenula nešto posle 18 časova sa platoa ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, na kome se okupljenima obratila aktivistkinja “Jedan od pet miliona”, studentkinja Valentina Reković, koja je rekla da učesnici protesta “odbacuju zakasneli novogodišnji poklon od tri odsto”, misleći na nezvanične najave da će izborni cenzus na predstojećim izborima biti smanjen sa dosadašnjih pet na tri odsto.

Ona je navela da vlast neće uspeti da demotiviše učesnike protesta spuštanjem izbornog cenzusa ili time što policija zaustavlja saobraćaj mnogo pre početka protesta kako bi, kako je rekla, građane sprečili da dođu.

Reković je izjavila i da je ministar prosvjete Srbije Mladen Šarčević dao “još jednu sramnu izjavu” da će se uvoditi ‘hologramski nastavnici’, dok istvremeno škole prokišnjavaju i učenici nemaju toalet.

“Cijene” na institucijama kulture

Kolona, na čijem je početku bio istaknut transparent sa natpisom “Bojkot”, potom je krenula Makedonskom i Svetogorskom ulicom do zgrade Radio Televizije Srbije (RTS).

Učesnici protesta su tokom šetnje pozivali institucije pored kojih su prolazili da se, kako su naveli, “bore za svoju nezavisnost” i naglasili da će oni stati uz njih.

Jedan od organizatora protesta, Srđan Marković, rekao je tokom protestne šetnje da institucije treba da se bore za nezavisnost, jer će u protivnom zamjenik gradonačelnika Goran Vesić prodati sve što vredi. On je to izjavio povodom navoda medija da će Grad Beograd sljedeće nedelje oglasiti prodaju kongresnog kompleksa Centar Sava, a da bi do kraja januara trebalo bi da bude oglašena i prodaja palate “Beograd”, popularne Beograđanke.

Učesnici protesta su zbog toga, na putu ka predsedništvu, lepili “cijene” na zgrade Narodnog pozorišta, Doma omladine Beograda, pozorišta Atelje 212, na zgradama novinske kuće “Politika”, Radio Beograda, RTS-a…

Srđan Marković je izjavio da ljudi iz Ateljea 212 ne ćute već hrabro govore, a da će, ako se bude ćutalo, u Ateljeu biti igrane predstave sa naslovima iz tabloida.

Ispred Ateljea 212 minutom šutnjom odata počast glumici Nedi Arnerić, koja je preminula juče u Beogradu.

Godinu dana protesta

Više od godinu dana u Beogradu se svake subote održavaju protesti “1 od 5 miliona”. Pauze organizatori nisu pravili ni tokom ljetnih mjeseci i praznika. Na protestima tokom 2019. godine, različiti, u tom trenutku aktuelni, dnevno-politički događaji oblikovali su proteste. U nekoliko navrata, takođe različitim povodom, dolazilo je i do incidenata.

‘1 od 5 miliona’: Incident ispred Skupštine Srbije

Posljednji od njih dogodio se 7. decembra, kod ulaza u zgradu Skupštine Srbije kada je došlo do guranja između demonstranata i obezbjeđenja Palamenta. Okupljeni ispred Skupštine, skandirali su “Ustanak” i “Gotov je”, a među njima je bio lider i Dveri Boško Obradović.

Završen protest, vlastima rok do petka za odgovor

U aprilu 2019. godine, ispred zgrade Skupštine Srbije u organizaciji opozicionih stranaka, održan je i veliki protest “1 od 5 miliona”, u kojem su učestvovali građani širom Srbije.

Antivladini protesti u Srbiji počeli su 8. decembra 2018. godine pod parolom “Stop krvavim košuljama”. Neposredan povod okupljanju bio je napad na lidera opozicione Ljevice Srbije Borka Stefanovića uoči skupa u Kruševcu, krajem novembra.

Protesti pod promjenjenom parolom “1 od 5 miliona” održavaju se do danas a nakon izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je komentarišući bunt građana poručio: “Nek’ vas se skupi i pet miliona, nijedan zahtev neću da ispunim”.

Jedan od glavnih zahteva organizatora protesta, od početka okupljanja, su i ostavke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kao i premijerke Ane Brnabić.

