Teorija zavjere: Je li uhapšen pravi Malčanski berberin

Razne teorije zavjere razvile su se na Facebooku i Twitteru, posebno kada je riječ o kosi Malčanskog berberina. Međutim, te priče demantiraju mještani sela Malča koji ga znaju cijeli život.

Prvi među njima je Petar Cekić, čovjek u čijem sjeniku je prespavao.

– To je on, odmah sam ga prepoznao. I on se uplašio kada me vidio i meni nije bilo svejedno. Dohvatio sam jednu metlu da ga sustignem, ali on uteče na kapiju. Izgledao je onako zapušteno, odrpano, neobrijan i, vjerovatno, gladan – kaže Cekić.

U Višem sudu u Nišu, kako navode srbijanski mediji, Ninoslav Jovanović još nije saslušan i nalazi se u prostorijama Policijske uprave u Nišu. Njemu je određeno takozvano zadržavanje do 48 sati, počev od 15 sati, kada je priveden u ulicu Nade Tomić, piše “Kurir“.

