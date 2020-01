Malčanskom berberinu otac donio veš i odjeću u pritvor: “Mi smo s njim završili”

Ninoslav Jovanović, za kojim je 17 dana tragala policija jer je 20. decembra prošle godine oteo dvanaestogodišnju M. K. (12), nakon jučerašnjeg hapšenja sproveden je u pritvor u Kazneno-popravni zavod u Nišu.

Tamo su ga sinoć posjetili otac Duško i brat Nebojša, jer je policija zahtijevala da mu donesu veš da se presvuče.

– Kada nas je policija pozvala i rekla da mu donesemo odjeću, kazao sam da to neću učiniti. Mi smo s njim završili, nisam želio više da ga vidim. Međutim, policija je insistirala da mu donesemo presvlaku jer, kako su nam kazali, ne mogu da ga u pritvor vode golog, s obzirom na to da mu je odjeća oduzeta zbog vještačenja. On je svoju odjeću odnio pa sam mu odnio moje stvari – priča Duško Jovanović, otac zloglasnog Malčanskog berberina, nazvanog tako što je svoje žrtve šišao prije nego što bi ih silovao.

Jovanović priznaje da mu je bilo veoma teško da se sretne s Ninoslavom nakon muka koje i dalje preživljavaju zbog njegovih nedjela.

– Kad smo moj sin Nebojša i ja ušli u zatvor, bio nam je okrenut leđima. Policajac mu je kazao da nas pogleda u lice. Kazao sam mu: “Kako te nije sramota da to ponovo uradiš?” Moj sin mu je također uputio samo jednu rečenicu: “Sad si me vidio i više nikad!” On je šutio, nijednu riječ nam nije rekao – priča Duško.

