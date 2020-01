TVORNICA SE TRESLA, ALKOHOL JE TEKAO U POTOCIMA, HRANE JE NESTALO U 22 SATA: Poznati SDP-ovci su se gurali u prve redove

Bivši premijer od 2011. do 2015. i bivši predsjednik SDP-a, koji se iz politike povukao nakon poraza na zadnjim parlamentarnim izborima, peti je predsjednik Republike od njezina osamostaljenja.

Uho za svakoga

Zagrebačka Tvornica, gdje su se dočekivali rezultati, sinoć je gorjela od slavlja. Milanović se svojim simpatizerima koji su ispunili Tvornicu do kraja obratio nešto prije 22 sata. U pobjedničkom govoru prvo je zahvalio svojoj protukandidatkinji, što je dočekano zvižducima i hukanjem, ali ih je Milanović brzo prekinuo, potom se obratio i onima koji ga nisu birali – rekao im je da od njega neće slušati sladunjave priče o zajedništvu, ali da će voditi dijalog, svjesni da su različiti.

– Ljudi se razlikuju, i ono za što ću se truditi jest da nikoga bez potrebe ne povrijedim, da budem uho i glava za svakoga, a ne rame za plakanje i da vodimo dijalog svjesni da smo različiti. Ovakav kakav sam bio u kampanji, takav ću i biti predsjednik. Pitat ću, tražit ću, sugerirati, davati prijedloge i nadam se da neću iznevjeriti povjerenje onih koji su mi ga dali – poručio je.

Poslao je poruku i premijeru Plenkoviću. Poručio je kako će surađivati sa svakim tko će biti na izvršnoj vlasti, dodao je i kako neće biti spletki te da će za njega sve stranke na zakonskoj razini biti iste.

– Sve ostalo je tiranija, samovolja i predsjednik Republike mora biti brana preko koje se ni tenkom ne može proći. Neću dijeliti hrvatske građane po temama koje su osjetljive i bolne. Želim da budemo jedna mala, ali žilava i moćna nacija. Dah po dah, osmijeh po osmijeh, događaj po događaj, idemo prema boljim rezultatima i većem zadovoljstvu ljudi koji žive u Hrvatskoj. Ako je ova moja pobjeda unijela duha u naše društvo i naše ljude, onda sam ja sretan čovjek – zaključio je govor prekidan pljeskom i skandiranjem.

Skromna ponuda

Tvornica se sinoć tresla, ne samo pod naletom euforije više od 1000 simpatizera koji su došli slaviti s pobjednikom, već i od preglasne glazbe koja je uveseljavala prisutne. DJ je klupskom glazbom uspio rasplesati Milanovićeve fanove. Zagrebačka je Tvornica sinoć bila jednostavno pretijesna za sve koji su došli. Za šankom se točio alkohol, plesalo se uz klupsku glazbu. Pjesma “Treblebass” Svadbasa, koja je Milanovića pratila tijekom cijele kampanju, i jučer je rasplesala mnoštvo. Oni koji su više obraćali pozornost mogli su uhvatiti ples Biljane Borzan, ali i Sabine Glasovac.

Ponuda hrane bila je još skromnija nego u prvom krugu. Ovaj put nije bilo više vrsta pekarskih proizvoda, nego tek burek s mesom. Poslije se razrezala i torta, u čast rođendana Davora Bernardića. Što se više približavao trenutak Milanovićeva govora, prolazak s jedne strane dvorane na drugu postao je nemoguća misija.

Nakon govora Milanović se spustio među ljude i u kratkom pohodu poljubaca i zagrljaja obišao dio ljudi okupljenih u Tvornici. Već nakon pet minuta povukao se u VIP zonu, a s njime je otišla i većina istaknutih SDP-ovaca te čelnika drugih stranaka. Već nakon 22 sata hrane više nije bilo.

Atmosfera se odlaskom Milanovića poprilično smirila, pa više nije ni bila tako velika gužva na podiju. Iako se lakše prolazilo dvoranom, puno se teže dolazilo do šanka jer su svi tražili pivo više kako bi proslavili pobjedu svoga novog predsjednika. Puno je i onih koji se sada, nakon pobjede, guraju u prve redove, nadajući se da bi ih Milanović mogao odabrati za savjetnika. No, o tome je, kažu izvori, prerano govoriti. Ali, sasvim je sigurno da će na Pantovčak s njim neki najbliži ljudi iz stožera, poput glasnogovornika Nikole Jelića, a moguće i Orsata Miljenića, bude li to htio. Upravo nam je on rekao kako su se ovome nadali te da su otpočetka vodili kampanju u kojoj su se obraćali svima.

I lijevi i desni

– Nadali smo se ovome. Vjerovali smo da će Zoran Milanović biti prepoznat kao dobar kandidat za predsjednika Republike – rekao je Miljenić.

Ističe kako su Milanovićeve poruke od početka do kraja kampanje bile iste, da se obraćao svim građanima neovisno o tome jesu li lijevi ili desni.

– Zoran će biti predsjednik za sve i ljudi su prepoznali da ih on neće dijeliti, nego će se izdići iznad toga. S njim će u Hrvatskoj oni koji rade imati normalan život, oni koji su bolji, a ne oni koji imaju stranačku iskaznicu, trebaju dobiti na natječajima. To je Hrvatska za koju se Milanović zalaže – rekao je Miljenić, dodajući da jednako tako neće puštati na miru one koji su ogrezli u kriminal. Zahvalio je na korektnosti članovima stožera Kolinde Grabar-Kitarović, posebno šefu stožera Ivanu Anušiću,piše Jutarnji

