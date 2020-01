Kotromanović: Čović birao jeftin štos, to mu nije pametno

Iskoristio je priliku da poruči predsjedniku HDZ BiH Draganu Čoviću da se “opredijelio za jeftin i bezvezan štos”, misleći na podršku Kolindi Grabar-Kitarović.

“Dragane, mogao si biti veliki, Čoviću, ti si predsjednik HDZ-a. Za vrijeme moje vladavine i Ivo Josipović i svi mi smo žestoko stajali iza njega i dali podršku. A gospodin se opredijelio za jedan jeftin i bezvezan štos i to mu nije pametno”, poručio je Kotromanović.

On je naveo i to da Milanović kao predsjednik države treba biti moralna vertikala kao i to da je on čovjek sa stavom što je oduvijek i nedostajalo Hrvatskoj. Dodao je da su to ljudi prepoznali tako da je to jedan od razloga što je novi predsjednik Hrvatske uvjerljivo osvojio najviše glasova u svim njenim većim gradovima, prenose vijesti.

“Ljudi trebaju lidera, Milanović ima karakter i nije povodljiva osoba”, poručio je Kotromanović.

